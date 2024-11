“Squalificateci perchè…”: il messaggio del presidente della Viola in un PalaCalafiore deserto

StrettoWeb

PalaCalafiore spettrale. Si sente la voce del telecronista della Viola, Giovanni Mafrici, anche quelle del tavolo dei giudici di campo. Si sentono distintamente le chiamate arbitrali e i messaggi dalla panchina. Perchè? Perchè Viola-Matera si è giocata a porte chiuse. L’ultima volta che abbiamo assistito a un triste spettacolo del genere era ai tempi della pandemia di Covid quando al palazzetto potevano entrare solo i giornalisti.

E si badi bene, lo spettacolo è stato triste solo perchè mancava una cornice di pubblico che, visti gli ultimi accadimenti e le 2000 persone presenti contro Messina, essendo anche sabato sera, avrebbe sicuramente firmato il nuovo record stagionale. La Viola ha vinto firmando un netto 11 su 11, commentare il campo ormai è superfluo.

Commentiamo gli spalti. Fra i seggiolini vuoti si alza in piedi un uomo, piccolino, ma con la forza di un gigante. Solleva un cartello nero e arancione. È il presidente della Viola, Carmelo Laganà, ex medico che ha risollevato la squadra dal baratro, impedendole di morire, sostenendola con le sue forze e la sua passione, con i suoi soldi soprattutto. E non parliamo di proprietà quali Armani o Segafredo-Zanetti.

Il presidente Laganà, colui che “prima voglio un giocatore educato, poi forte”, tiene in mano un cartello con scritto “squalificateci”. Un messaggio chiaro e tondo, come il pallone che tanto amiamo. “Perchè la Viola non soltanto è contro il RAZZISMO ma è anche contro: la violenza di genere; l’omofobia; la violenza sui minori, il bullismo; i genocidi; la guerra“. Un messaggio chiaro che ricorda perchè nessuno ha preso provvedimenti sulla denuncia di Efi Idiaru a cui è stato urlato “neg** di mer**“. Un messaggio che ricorda i valori del basket e di una società sana e soprattutto vincente. Perchè il campo è sempre, e comunque, il giudice più imparziale di tutti.

