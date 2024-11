Viola-Messina, finale caldissimo. Idiaru: “mi hanno gridato neg** di mer**”

StrettoWeb

Finale caldissimo in Viola-Messina: alta tensione in campo e nel tunnel degli spogliatoi. Sono volate parole grosse e il pronto intervento di staff e sicurezza ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

In conferenza stampa, Efe Idiaru ha chiarito il motivo del suo nervosismo spiegando di aver ricevuto insulti razzisti: “ho un messaggio per tutto il pubblico della Viola, mi scuso per il mio comportamento. Non è stato accettabile. Non è giusto però ricevere insulti gratuiti dopo la partita. Dire neg** di mer**… sono impazzito… ma non succederà più. Mi scuso con tutto il pubblico, i miei compagni, non succederà più“.

