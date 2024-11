Viola-Messina, Cadeo: “nervosismo finale? Bisogna migliorare anche questi aspetti”

StrettoWeb

Coach Cadeo analizza in conferenza stampa la vittoria della Redel Viola Reggio Calabria contro la Basket School Messina. Una partita tosta fino ai minuti finali: “quello che pensavamo della partita ce lo siamo ritrovati. Contro chiunque giocheremo darà tutto e di più. Eravamo pronti. Spero, al di là della partita, spero possa essere un altro passo per la nostra maturità tatticamente e mentalmente“.

Sulla tensione finale il coach reggino ammette: “c’era tanta tensione nel finale, tanto nervosismo, in questa situazione dobbiamo trasformarla in qualità migliore in campo. Non dobbiamo disperdere possibilità che il campo ci dà. Per migliorare come giocatori dobbiamo migliorare anche questi atteggiamenti. È stata una partita vera sotto tutti i punti di vista“.

Suglia spetti del gioco da migliorare Cadeo spiega: “il problema sono un po’ io. Cerco di dare un gioco fatto di letture. Nel basket di oggi manca un po’ questo, 1vs1, isolamenti, situazioni particolari e ben definite. Abbiamo inserito qualcos’altro che dobbiamo assimilare. Se riusciranno in questo percorso penso che si possano divertire in questa maniera“.

Sul derby contro Catanzaro: “i risultati di questa sera confermano che era difficile ‘fare 13 alla schedina’. Sono tutte gare difficile. I cambiamenti di Catanzaro a roster li ho visti ma ci siamo focalizzati su Messina. Da domani mattina ci metteremo a lavoro anche se abbiamo solo 48 ore per preparare questa partita“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.