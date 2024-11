Viola-Messina, Fernandez: “loro forti. Noi mettiamo tutta l’energia per vincere”

StrettoWeb

La Viola batte la Basket School Messina e sale a 9 vittorie in altrettante gare stagionali. L’analisi di Manu Fernandez in conferenza stampa: “sapevamo che la basket School è forte, partita tostissima. Gara combattuta, ce l’aspettavamo. Era una gara importante per noi. Quando non possiamo giocare come vogliamo mettiamo tutta l’energia per provare a vincere. La Basket School è seconda perchè gioca una grande pallacanestro, sanno come giocare, è stata dura“.

Derby contro Catanzaro? “Sarà duro. Tutte le squadre sanno giocare. Catanzaro ha perso ieri ma veniva da 3 vittorie di fila. Dobbiamo prepararla velocemente. Dobbiamo continuare sulla nostra strada“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.