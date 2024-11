Regionali Umbria, Schlein: “la candidatura di Proietti è credibile ed unitaria” E sulla sanità…

StrettoWeb

“Quella di Stefania Proietti è una candidatura credibile perché tutte le forze politiche sono andate a chiederle di candidarsi e questa cosa non mi è mai capitata”, lo ha detto la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, a Perugia per la chiusura della campagna elettorale del Pd in vista delle elezioni regionali in Umbria. “Per convincere gli umbri a voltare pagina – ha poi affermato – lei è la persona migliore, che ha amministrato bene nelle sue esperienze. C’è poi un programma condiviso tra tutte le forze che si trasforma in cose concrete”.

Schlein: “difendiamo la sanità pubblica dai tagli della destra”

“Noi continueremo ad insistere per difendere la sanità pubblica dai tagli e dalla privatizzazione di questa destra. Il voto che ci sarà domenica e lunedì sarà cruciale perché gli umbri si possano riprendere in mano il proprio futuro e il proprio diritto costituzionale a curarsi”, lo ha detto la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, a Perugia per la chiusura della campagna elettorale del Pd in vista delle elezioni regionali in Umbria del 17 e 18 novembre. “La candidata del centrodestra Tesei – ha proseguito Schlein – ha detto che ha fatto tanto per la sanità in questi cinque anni, mentre però l’Umbria scendeva nelle classifiche sulla qualità dell’assistenza sanitaria, mentre spendeva 18 milioni di euro per pagare le cure che gli umbri hanno cercato fuori dalla regione perché qui non riuscivano a curarsi, quando invece prima tanti venivano in questa regione da fuori per trovare cure adeguate”.

