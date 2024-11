Regionali Umbria, Lupi: “la sfida è continuare con il buon governo”

StrettoWeb

“Intanto la partita più importante è per i cittadini dell’Umbria perché possa continuare il buon governo del centrodestra che si caratterizza per una cosa: la responsabilità del fare quando i cittadini ci danno la responsabilità di governare, dopo tanti anni, come è successo qui in Umbria con la presidente Tesei”, è quanto ha affermato il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine dell’evento conclusivo della campagna elettorale di Donatella Tesei, a Perugia, con gli altri leader del centrodestra.

“Il risultato della Liguria ci conforta – ha continuato Lupi – perché quando governi bene poi indipendentemente da tutto i cittadini guardano al buon governo. L’Umbria non è l’Ohio e non è la Pennsylvania. L’Umbria è l’Umbria e siamo qui proprio per testimoniare che la sfida che stiamo portando avanti con Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e il sottoscritto del buon governo, anche qui in Umbria, sta dando buoni risultati. C’è tanto lavoro da fare ancora e continueremo a farlo alla faccia del campo largo, stretto, piccolo lungo”.

