Regionali Emilia Romagna, l’appello al voto di Michele de Pascale

StrettoWeb

“Andiamo a votare, scegliamo chi più ci rappresenta. Io ho cercato in questa campagna di fondarmi su due elementi. Orgoglio per ciò che è l’Emilia Romagna: un lembo di terra fra monte, mare e Po. E’ uno dei pochi luoghi del mondo dove, con spirito di sacrificio, si è riusciti migliorare concretamente la vita delle persone. Questa è una terra in cui tutto quello che è stato costruito è basato sulla passione. Esser candidato a guidare questa terra per me è l’onore più grande. Sono soddisfatto di aver costruito progetto per la mia terra”, è quanto afferma Michele de Pascale, candidato presidente del centrosinistra in Emilia Romagna.

“Non prendete una scatola vuota, ma il candidato che ha detto cosa vuole fare su ogni singolo punto. Chi guiderà al Regione dovrà rendere sicura questa terra. Io lo chiedo dal profondo del cuore: scriviamo una pagina nuova per questa Regione”, conclude de Pascale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.