Regionali Emilia Romagna, l’appello al voto di Elena Ugolini: “crediamoci fino alla fine”

“Ho incontrato migliaia di persone e ho capito che c’è tanto desiderio di cambiare, perché il governo della nostra Regione sia davvero al servizio della gente e non si serva della politica per le carriere dei singoli. Siamo qui perché Bonaccini è andato in Europa prima di portare a termine il suo compito come governatore. Mettiamo al centro i cittadini, servono visione e competenze e occorre un lavoro fondamentale per vedere come sono spesi nostri soldi, quali sono le priorità, quali sono gli enti da conservare e quelli, invece, inutili. Quali sono, insomma, le priorità per questa Regione che è così ricca, innovativa e capace grazie alle persone”, è quanto ha affermato Elena Ugolini, candidata presidente del centrodestra alle elezioni regionali in Emilia Romagna.

“Con un governo capace di agire con le giuste leve sulla crescita per il futuro sapremo sicuramente attraversare i prossimi 10 anni con visione e capacità. I segnali di crisi ci sono, Bankitalia dice che c’è calo produzione industriale del 2,9% e serve cambiare da subito. Io chiedo a tutti di crederci e arrivare fino all’ultimo voto. Abbiamo visto cos’è successo in Liguria”, conclude Ugolini.

