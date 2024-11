Soccorrete piazza Soccorso: a 3 mesi dall’inaugurazione il pavimento è già distrutto | FOTO

StrettoWeb

Piazza Soccorso, famoso luogo di ritrovo posto davanti alla Chiesa del Divin Soccorso, situata nella zona Sud di Reggio Calabria, amato luogo di ritrovo di grandi e piccini, presenta alcuni preoccupanti segnali di degrado che non sono sfuggiti all’occhio attento dei cittadini.

A soli 3 mesi dall’inaugurazione, la pavimentazione in pvc presente in alcune zone della piazza, installate dopo la riqualificazione della stessa, risulta distrutta in più parti con alcune assi divelte e altre sfondate. La domanda sorge spontanea: dopo 3 mesi dall’inaugurazione, è normale ritrovarsi già con una piazza in queste condizioni? Atti di vandalismo? Materiale inadatto? L’augurio è che, quantomeno, venga riparata al più presto.

