Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con possibilità di piogge leggere nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 17,5°C e una massima che raggiungerà i 20,9°C. La ventilazione sarà moderata, proveniente principalmente da Sud Est, con raffiche che potrebbero toccare i 16,5 km/h.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,7°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 77-78%. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h, creando una leggera brezza.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno da 17,6°C a 20,9°C. La probabilità di pioggia diminuirà progressivamente, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 93-98%. L’umidità si manterrà tra il 61% e il 77%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud Est con intensità moderata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18-20°C, mentre l’umidità scenderà progressivamente. Le probabilità di pioggia saranno minime, e il vento si manterrà attorno ai 12-13 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni nuvolose, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,5-17,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 75-77%, e il vento continuerà a soffiare da Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni possono variare rapidamente. La giornata di Venerdì 8 Novembre si presenterà quindi come un mix di pioggia leggera e nuvole, ma con temperature comunque gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera +17.7° perc. +17.6° 0.14 mm 10.1 SE max 15 Scirocco 77 % 1025 hPa 8 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° prob. 32 % 11.2 SSE max 15.7 Scirocco 70 % 1026 hPa 11 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° prob. 29 % 13.1 SSE max 15.8 Scirocco 61 % 1025 hPa 14 cielo coperto +20.2° perc. +20° prob. 17 % 13.1 SSE max 15.1 Scirocco 67 % 1025 hPa 17 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° prob. 13 % 12 SSE max 16.4 Scirocco 76 % 1025 hPa 20 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 10.7 SSE max 16.2 Scirocco 76 % 1025 hPa 23 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° prob. 1 % 9.9 SE max 14.8 Scirocco 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:47

