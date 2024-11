PGS Calabria, elette le nuove cariche sociali per il quadriennio 2024/2028 | NOMI

StrettoWeb

Si sono svolte con grande partecipazione le Assemblee Regionali delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi, un momento di fondamentale importanza per il futuro dell’Ente di Promozione Sportiva e Associazione di Promozione Sociale. Durante le riunioni, svoltesi domenica 24 novembre presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria, si è proceduto alla votazione per l’adozione del nuovo statuto e all’elezione dei membri del Comitato Regionale che guideranno le attività per il quadriennio 2024/2028.

Il nuovo statuto, frutto di un approfondito processo di revisione, risponde alle esigenze di un’azione sempre più efficace e mirata per il coinvolgimento dei giovani, confermando l’impegno delle PGS nell’educazione e nella promozione dello sport come strumento di crescita personale e sociale. L’Assemblea ha registrato, in presenza e in modalità on-line, una numerosa partecipazione di delegati provenienti da tutta la Calabria, che hanno contribuito attivamente ai lavori e alle decisioni. Il previsto rinnovo del Comitato Regionale ha portato alla elezione di nuovi membri, che rappresentano un mix di esperienza e novità, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rete che caratterizza l’operato delle Polisportive Giovanili Salesiane.

Alla carica di Presidente Regionale è stato confermato l’uscente Fabio Armeni. Antonio Arrigo, Paola Esposito, Livio Ravanese, Alessandro Bombino e Fabio Sergi sono stati eletti Consiglieri Regionali. Demetrio Rosace è stato designato Consigliere Nazionale. Daniela Diano è stata confermata alla carica di Revisore dei Conti.

Nel corso dell’Assemblea è intervenuto in modalità on-line il Presidente Nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane, Ciro Bisogno. Sono, altresì, intervenuti Carmine Franco Longo, Presidente onorario delle PGS Calabria, suor Giuliana Luongo, direttrice dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria, e suor Caterina Luciano, referente FMA delle PGS Calabria.

In conclusione di Assemblea, il riconfermato Presidente Armeni ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i presenti e a coloro che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a rendere le Polisportive Giovanili Salesiane un punto di riferimento fondamentale per la crescita dei giovani calabresi.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e i relativi canali social.

