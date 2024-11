Messina, cambio della Guardia alla Brigata Aosta: stamani Cerimonia di avvicendamento | FOTO

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina a Messina, presso la Caserma Crisafulli-Zuccarello, la cerimonia di avvicendamento al Comando del 5° Reparto “Aosta” tra il generale di Brigata Maurizio Taffuri e il subentrante di pari grado Pasquale Spanò, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello con delega alle Forze Armate, del generale di Divisione Forze Operative Sud Angelo Michele Ristuccia, di massime autorità militari, civili e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma. Il generale Taffuri ha pronunciato un toccante discorso di commiato, nel quale ha espresso piena gratitudine a tutto il personale per il lavoro svolto, ribadendo la soddisfazione per la proficua attività realizzata a Messina, città alla quale si sente molto legato.

Il sindaco Basile ringrazia “il generale Taffuri per la grande opera svolta a favore della comunità, formulando un caloroso benvenuto al generale Spanò, confidando in una analoga e proficua intesa”.

“Il rapporto di grande sinergia che lega questa gloriosa compagine militare alla nostra città – ha dichiarato a margine della cerimonia il Vicesindaco – è forte è costante. Non potremo dimenticare il determinante supporto fornito in occasioni di emergenza come alluvioni, pandemia, crisi idrica, nelle quali sono stati messi a disposizione uomini e mezzi. Tale stretta collaborazione non si è palesata soltanto in situazioni estreme, ma si è sostanziata anche nel quotidiano, mostrando grande attenzione e cura per Messina”.

