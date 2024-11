Aeroporto di Reggio Calabria è base per 4 aerei nella notte: è la prima volta nella storia | FOTO

StrettoWeb

Per la prima volta nella storia, nella notte appena passata l’Aeroporto di Reggio Calabria ha ospitato 4 aerei nella notte: due ITA e due Ryanair. Il risultato è eccezionale: aver fatto dello scalo reggino una base stabile per le due più importanti compagnie che operano nel nostro Paese sta generando non solo un enorme traffico di passeggeri, ma anche eccezionali ricadute lavorative con un indotto straordinario in termini di posti di lavoro.

La grande novità, dovuta alla virtuosa azione politica del centrodestra alla governance della Regione Calabria guidata dal presidente Occhiuto, è rivendicata con orgoglio dall’on. Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia e braccio destro di Occhiuto. Cannizzaro da anni lavora per il rilancio dell’Aeroporto dello Stretto: è riuscito a far approvare un emendamento che stanziava 25 milioni per l’ammodernamento dell’aerostazione e gli adeguamenti di sicurezza dell’Aeroporto, fondamentali per far arrivare Ryanair, persino nella scorsa legislatura quando era all’opposizione. Pubblicando la foto a corredo dell’articolo, nella notte Cannizzaro ha scritto sui social: “1 novembre 2024. Da oggi, per la PRIMA VOLTA NELLA STORIA, 4 aerei “dormono” nell’Aeroporto dello Stretto“.

I voli operativi all’Aeroporto di Reggio Calabria: 15 rotte, non era mai successo prima che fossero così tante

Per tutta la stagione invernale, dall’Aeroporto di Reggio Calabria sono operative addirittura 15 rotte: 7 nazionali, 8 internazionali. Mai erano stati così tante nella storia della città. Di seguito il dettaglio:

Roma Fiumicino (ITA Airways)

(ITA Airways) Milano Linate (ITA Airways)

(ITA Airways) Milano Malpensa (RYANAIR)

(RYANAIR) Torino (RYANAIR)

(RYANAIR) Bologna (RYANAIR)

(RYANAIR) Venezia (RYANAIR)

(RYANAIR) Pisa (RYANAIR)

(RYANAIR) Londra Stansted (RYANAIR)

(RYANAIR) Parigi Beauvais (RYANAIR)

(RYANAIR) Bruxelles Charleroi (RYANAIR)

(RYANAIR) Francoforte Hahn (RYANAIR)

(RYANAIR) Katowice (RYANAIR)

(RYANAIR) Berlino (RYANAIR)

(RYANAIR) Marsiglia (RYANAIR)

(RYANAIR) Barcellona (RYANAIR)

Alla luce di questi orari, al mattino avremo quattro partenze ravvicinate prima dell’alba:

Venezia Marco Polo – Ryanair – 06:10

– Ryanair – Milano Linate – ITA Airways – 06:15

– ITA Airways – Pisa – Ryanair – 06:20

– Ryanair – Roma Fiumicino – ITA Airways – 06:25

In termini di traffico, questi voli determineranno un ulteriore boom di passeggeri già nell’ultimo bimestre dell’anno. Per Novembre e Dicembre lo scalo potrebbe superare i 65-70 mila passeggeri mensili, chiudendo l’anno intorno ai 550 mila sfiorando il record storico di 607 mila passeggeri annui del 2006 che in ogni caso sarà frantumato nel 2025.

