Aeroporti, i dati di Settembre: continua il boom di Reggio Calabria. Numeri record per la Sicilia

StrettoWeb

Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, ha pubblicato questa mattina tutti i dati ufficiali del traffico degli aeroporti italiani riferiti al mese di settembre 2024 e quindi fornendo anche il parziale progressivo dei passeggeri annui che ci consente di avere il totale dei primi nove mesi del 2024. Il traffico aereo in Italia continua a registrare un enorme boom, sia legato ai passeggeri che ai movimenti e ai cargo. A livello mensile abbiamo un +11% di passeggeri, un +6,5% di voli e addirittura un +13% di cargo.

Gli aeroporti più importanti d’Italia per numero di passeggeri rimangono sempre Fiumicino, con un parziale di 37,7 milioni di passeggeri annui nei primi 9 mesi, seguito da Malpensa con 21,7 milioni, Bergamo con 13,5 milioni e Napoli 10,2 milioni. Quinto per un soffio Catania, che si avvicina a Napoli e supera tutti gli altri grandi aeroporti del Nord (Venezia è sesto con 9 milioni, poi Bologna con 8,3 milioni e Linate con 8 milioni). Al nono posto di nuovo la Sicilia con Palermo: dopo la Lombardia (che però ha il doppio degli abitanti), la Sicilia è la Regione con il più alto numero di passeggeri aerei: una circostanza dovuta all’assenza del Ponte sullo Stretto e quindi alla mancanza di alternative ferroviarie, che invece con l’alta velocità servono milioni di utenti altrimenti costretti (come accade oggi in Sicilia) a prendere l’areo.

Vediamo tutti i dati per gli aeroporti siciliani e calabresi.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a Settembre 2024

Catania 1.256.355 ( +12,4% )

( ) Palermo 924.455 ( +10,6% )

( ) Lamezia Terme 283.902 ( -1,9% )

( ) Trapani 134.482 ( -7,4% )

( ) Reggio Calabria 57.648 ( +129,5% )

( ) Lampedusa 54.879 ( -3,2% )

( ) Comiso 33.479 ( +111,6% )

( ) Crotone 24.770 ( +12,8% )

A livello mensile, prosegue il trend già visto nei mesi scorsi. Vola Reggio Calabria che con un +130% ha la crescita mensile più grande d’Italia. Molto bene anche Crotone mentre tiene Lamezia: gli investimenti di Occhiuto nel settore aeroportuale danno gli effetti sperati per la Calabria. In Sicilia continua la corsa di Catania e Palermo, che vanno sempre meglio.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi da Gennaio a Settembre, nei primi 9 mesi del 2024

Catania 9.525.602 ( +18,0% )

( ) Palermo 6.964.095 ( +10,0% )

( ) Lamezia Terme 2.097.200 ( -7,1% )

( ) Trapani 883.231 ( -21,7% )

( ) Reggio Calabria 404.009 ( +87,8% )

( ) Lampedusa 305.022 ( +4,7% )

( ) Comiso 217.178 ( -18,7% )

( ) Crotone 209.524 ( +15,8% )

A livello annuo il dato di Reggio Calabria è ancor più significativo: non c’è nessun altro scalo che cresce dell’88% a livello annuo! Per l’Aeroporto di Reggio Calabria è davvero iniziata una stagione eccezionale, e questi numeri non potranno che aumentare ulteriormente nel 2025. Straordinari, al contempo, anche i dati di Catania e Palermo che crescono di percentuali importanti, rispettivamente +18 e +10%, su valori assoluti molto più grandi. Non a caso sono il 5° e il 9° scalo in Italia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.