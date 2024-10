A bordo del primo storico volo Londra-Reggio Calabria: “lo sognavo da quasi 30 anni” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Maurizio Morabito, un reggino che vive nel Regno Unito dal 1997, ha raccontato a StrettoWeb l’emozione unica di aver viaggiato sul primo volo diretto e regolare tra Londra e Reggio Calabria, operato da Ryanair due giorni fa, nella serata di domenica 27 ottobre 2024. Professionista affermato a Londra, Maurizio non ha mai spezzato il legame con la sua terra natia. Non appena ha appreso dell’annuncio di Ryanair, ha prenotato senza esitazione un posto sul volo inaugurale, organizzando con la famiglia una breve vacanza autunnale a Reggio Calabria. “Era un sogno lungo trent’anni – racconta – e l’emozione è stata così forte che abbiamo subito pianificato tutto. Qui il clima è meraviglioso, fa ancora caldo, oggi facciamo persino il bagno a mare”.

Il volo, partito alle 19:00 dall’Aeroporto di Stansted, ha impiegato appena 2 ore e 45 minuti per raggiungere lo Stretto. “Siamo atterrati alle 23, a causa del fuso orario”, continua Maurizio. “Prima dell’atterraggio ci hanno avvisato della frenata brusca, visto che la pista è corta, ma tutto è andato per il meglio”.

Le sue parole riflettono la gioia di un sogno che si realizza, un sogno che per trent’anni ha sperato di veder avverarsi. “Ora, volare agevolmente verso Reggio rappresenta una conquista che va oltre la connessione con la città d’origine: è una promessa di sviluppo”, ha detto Morabito a StrettoWeb, “un passo verso un futuro in cui la città, sempre più vicina al resto del mondo, può guardare a nuove opportunità di crescita. Così come il Ponte sullo Stretto, anche questo volo diretto incarna una condizione essenziale per far fiorire il potenziale di Reggio Calabria e del Sud Italia, avvicinandoli alla ricchezza e alle risorse globali”.

A completare il quadro, ci sono le immagini storiche, foto e video, che immortalano i momenti del decollo e dell’atterraggio all’Aeroporto dello Stretto (con il sorvolo di Messina, davvero mozzafiato), simbolo di un evento che segna un passo significativo nella storia dell’aviazione e nel destino di Reggio Calabria.

