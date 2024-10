L’Aeroporto Catania è 3° in Europa tra quelli che crescono di più: meglio solo Roma e Praga | DATI

StrettoWeb

L’Aeroporto di Catania è terzo in Europa tra i grandi scali continentali per crescita di passeggeri annui. I dati sono forniti da Air Service One e relativi al numero di passeggeri parziale annuo del 2024 da Gennaio ad Agosto, confrontato con lo stesso periodo di un anno fa (e, al tempo stesso, con lo stesso periodo del 2019, quindi prima del Covid-19). Ebbene, nell’ultimo anno soltanto Roma Fiumicino (+24,1%) e Praga (+19,6%) sono cresciuti più di Catania (+18,9%). Tra i tre scali, però, Praga è in calo rispetto al 2019 (su cui invece Catania cresce addirittura più di Roma, sfiorando il +20%).

Nella crescita di passeggeri annui, lo scalo etneo precede Budapest (+18,6%), Alicante (+17,2%), Varsavia (+15,4%), Atene (+13,9%), Monaco di Baviera (+13,6%) e Birmingham (+13,3%), poi ancora Istanbul, Malaga, Tenerife, Copenhagen etc. etc.

Il dato conferma la proiezione internazionale dell’Aeroporto di Catania, che si proietta come uno degli Aeroporti più importanti di tutto il Continente al punto che in proiezione chiuderà questo 2024 con oltre 12 milioni di passeggeri annui. Un dato davvero eccezionale.

Ecco la tabella con tutti i dati:



