Aeroporto di Reggio Calabria, un viaggiatore commosso: “4 aerei in pista, emozione unica. Ci hanno riempito di balle per anni, e invece…”

Un affezionato lettore di StrettoWeb, Alessandro Nava, ci ha inviato una appassionata lettera relativamente all’aeroporto di Reggio Calabria e ai nuovi voli che finalmente hanno cambiato il destino dello scalo, testimoniando direttamente – e con grande emozione – quanto vissuto personalmente questa mattina al Tito Minniti. Ecco il testo integrale della lettera.

“Gentile redazione, sono un vs affezionato lettore da anni. Vi scrivo per condividere con voi una nota personale sull’ attuale cambiamento positivo dell’aeroporto di Reggio. Sarò ulteriormente compiaciuto, se sarà on line sul vostro giornale. Grazie in anticipo”.

“Di seguito la nota e foto; Stentavo ai miei occhi … Lo si sa, al Tito Minniti fai presto a fare i controlli, poi ti dirigi al gate, ti imbarchi eh ciao. Però noti subito che questa routine oggi ha qualcosa di diverso. Senti parlare forestiero, fai più coda del solito ai controlli, non ti senti ‘solo'”.

“Nel cuore dell’alba, ore 5:40, dalle scalette della passerella s’intravede la porticina dell’ aeromobile ITA. Uno degli steward in piedi da il benvenuto ai passeggeri. Tocca a me entrare. Io fisso l’uomo e cerco di esaudire in lui la mia proverbiale gioia, dico: “Buongiorno, stento ai miei occhi, sono 4 gli aerei in pista”! Lui: In 30 anni qui non ho mai visto nulla di simile…” ed ancora io: “Guardi ho appena scattato una foto, adesso scriverò un post sui social!”. Lui: ” Ahahahah”. Mi siedo. Abitualmente il mio posto assegnato in automatico è il finestrino, offrendomi un decollo vista mare e tempo permettendo, quella vista panoramica mozzafiato che tutti cerchiamo, ovvero lo stretto, la Sicilia e le Eolie! Eh sì, il Tito Minniti può darti anche questo…Dopo qualche scatto con il cellulare, tocca mantenere quanto detto allo steward… “

“Inizio a scrivere in una nota i miei pensieri e questa ricostruzione. Poco dopo, 2 belle hostess bionde e sicuramente della vecchia guardia con quel foulard al collo, di puro charme (mio papà mi diceva quand’ero piccolo…le hostess di Alitalia sono tutte gnocche, altrimenti difficilmente le prendono) iniziano a muoversi nel corridoio con il carrellino per il servizio beverage. Mentre sorseggio un succo d’ arancia, continuo a pensare … Chi ha voluto questo cambiamento ? Eh sì, non possiamo “non” pensarlo”.

“La Calabria è una terra difficile è vero, ma qui parliamo di servizi, di trasporto Nazionale. Vorremmo tutti la normalità. Già, quella che stamattina ho visto! Né più, né meno. Per molti anni, il Tito Minniti fu sempre falsamente screditato per via della sua corta (chiamiamola così) pista di atterraggio. La stessa pista stamattina ospitava ben 4 aeromobili Era solo una “paraculata” ‼️”

“È triste pensare che il vero “cancro” dell’ aeroporto di Reggio per molti anni ha dei principali responsabili corregionali. Sì, loro… Quella vecchia politica di capoluogo fin troppo territoriale e concentrata solamente sullo sviluppo dello scalo Lametino! Non mi dilungo, ma è così senza se, senza ma. Oggi dobbiamo dare atto e plausi a chi, indipendentemente da qualsiasi colore politico, ha mantenuto le sue promesse, a chi ha ridato dignità ai Reggini e nuovi servizi”.

“Grazie Presidente Occhiuto, grazie On. Cannizzaro. Eh sì cara Reggio, stai diventando grande, stai “decollando” verso nuove rotte e raggiungendo sempre più quella altitudine di “normalità” che tutti i Reggini hanno sempre voluto… E meritato! Ore 8:16 in questo istante a Linate”.

