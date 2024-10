StrettoWeb

Un dramma con pochi precedenti è accaduto in Sicilia, nel Ragusano, precisamente a Modica. Una donna, la 48enne Alessandra Civello, è deceduta in seguito a un brutto male e la madre, la 69enne Anna Guglietta, è morta poco dopo per il troppo dolore, accusando un malore.

I familiari hanno raccontato che la madre era già fortemente provata per i tanti mesi di sofferenza accanto alla figlia. I funerali delle due donne si svolgeranno insieme nella Chiesa di San Luca, a Modica.

