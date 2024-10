Risultati Serie B 10ª Giornata: volano Palermo e Catanzaro, Cosenza penultimo | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ultime 3 gare della 10ª Giornata di Serie B che si chiude con risultati interessanti e la classifica che inizia a prendere forma. In vetta resta il Pisa di Pippo Inzaghi, fermato però sullo 0-0 dal Frosinone rimasto in 10 dal 5′ per il rosso a Cichero. Toscani a +2 sul Sassuolo che ieri ha superato il Modena nel derby.

Vittoria per 1-0 della Sampdoria sul Mantova: Kasami regala 3 punti preziosi ai blucerchiati che balzano al 7° posto in zona Playoff. Chi accarezza il sogno di rientrare fra le migliori 8 del torneo è il Catanzaro che batte 3-0 il Sudtirol e si rilancia: 11° posto in classifica e sole 2 lunghezze dall’ottavo posto occupato dal Cesena a quota 14.

Nelle gare di ieri da segnalare la vittoria del Palermo che ha superato 2-0 la Reggiana e si è piazzato al 5° posto, in piena lotta Playoff. Secondo pareggio consecutivo, invece, per il Cosenza che ferma sull’1-1 la Juve Stabia ma resta ultimo in classifica in coppia con il Frosinone.

Risultati Serie B 10ª giornata

Spezia-Bari 0-0

Cesena-Brescia 2-0

Cosenza-Juve Stabia 1-1

Cremonese-Salernitana 2-1

Palermo-Reggiana 2-0

Carrarese-Cittadella 3-0

Sassuolo-Modena 2-0

Catanzaro-Sudtirol 3-0

Frosinone-Pisa 0-0

Sampdoria-Mantova 1-0

Classifica Serie B

Pisa 23 Sassuolo 21 Spezia 20 Cremonese 17 Palermo 15 Juve Stabia 15 Sampdoria 14 Cesena 14 Brescia 13 Bari 12 Catanzaro 12 Reggiana 12 Mantova 12 Sudtirol 12 Carrarese 11 Salernitana 11 Modena 10 Cittadella 8 Cosenza 7 Frosinone 7

Prossimo turno, 11ª giornata (29 e 30 settembre)

Bari-Carrarese

Brescia-Spezia

Juve Stabia-Sassuolo

Modena-Cremonese

Reggiana-Cosenza

Salernitana-Cesena

Sudtirol-Frosinone

Cittadella-Sampdoria

Mantova-Palermo

Pisa-Catanzaro

