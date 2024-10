Il Catanzaro vince e convince, 3-0 al Sudtirol: calabresi a -2 dai Playoff!

StrettoWeb

Il Catanzaro batte il Sudtirol 3-0 e torna a gioire per una vittoria davanti al proprio pubblico. Interrotto un digiuno che durava dal 1° settembre. I giallorossi vincono e convincono nella gara della domenica pomeriggio della 10ª Giornata di Serie B nella quale il Ceravolo urla forte il nome di bomber Iemmello, protagonista del pomeriggio odierno.

Al 5′ minuto cambia subito il risultato con Pontisso che stappa la gara. Al 24′ Iemmello raddoppia. Al 30′ Coulibaly deve prendere il posto dell’infortunato Petriccione, ma il Catanzaro non si perde d’animo e al 41′ cala il tris su calcio di rigore trasformato da Iemmello per la doppietta personale che mette in ghiaccio la gara.

Per la prima volta in stagione mister Fabio Caserta schiera l’attesa coppia d’attacco Iemmello-Lamantia, due bomber di assoluta caratura per la categoria: a dispetto di una chimica ancora da costruire fino in fondo, il Catanzaro è risultato comunque pericoloso davanti.

Con questa vittoria, i calabresi salgono all’11° posto in classifica con 12 punti raccolti, si chiamano fuori dalle sabbie mobili della zona Playout e arrivano a -2 dal gruppone Playoff con il Cesena, 8° in classifica, attualmente a quota 14 punti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.