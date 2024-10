Cosenza, manca ancora l’appuntamento con la vittoria: con la Juve Stabia solo pari, ma in dieci uomini

StrettoWeb

Per il Cosenza continua a rappresentare un miraggio, ad oggi, la vittoria. Contro la Juve Stabia un altro pari, l’ennesimo, per 1-1, ma con tutta la ripresa giocata in dieci uomini per via del rosso a Hristov.

La partita. Botta e risposta nel primo tempo. Un errore in disimpegno di Kouan spiana la strada al vantaggio ospite, con Maistro bravo a mettere in rete dopo aver saltato un difensore. La squadra di Alvini però è in grado di rialzarsi e rispondere con Ricciardi, abile a trovare il pari a ridosso dell’intervallo. All’ora di gioco, triplo cambio per i rossoblu, ma Hristov rovina tutto: entrataccia nei confronti di un avversario e rosso diretto, un altro casalingo per i calabresi dopo quello subito contro il Sudtirol. Questa volta, però, l’episodio non sposta l’inerzia della gara e il Cosenza riesce comunque a strappare un buon punto.

Risultati Serie B, 10ª giornata

Cesena-Brescia 2-0

Cosenza-Juve Stabia 1-1

Cremonese-Salernitana 2-1

Palermo-Reggiana 2-0

Classifica Serie B

Pisa 22 Spezia 20 Sassuolo 18 Cremonese 17 Juve Stabia 15 Palermo 15 Cesena 14 Brescia 13 Bari 12 Sudtirol 12 Reggiana 12 Mantova 12 Sampdoria 11 Salernitana 11 Modena 10 Catanzaro 9 Carrarese 8 Cittadella 8 Cosenza 7 Frosinone 6

Prossimo turno, 11ª giornata (29 e 30 settembre)

Bari-Carrarese

Brescia-Spezia

Juve Stabia-Sassuolo

Modena-Cremonese

Reggiana-Cosenza

Salernitana-Cesena

Sudtirol-Frosinone

Cittadella-Sampdoria

Mantova-Palermo

Pisa-Catanzaro

