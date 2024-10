Palermo, ecco la prima vittoria interna della stagione: Reggiana KO 2-0

StrettoWeb

Alla quarta, il Palermo fa centro. Dopo due punti in tre partite, ecco la prima vittoria stagionale in casa. La squadra di Dionisi regola la Reggiana e si rilancia in seguito alla sconfitta interna contro la Salernitana e al pari con rimonta subita a Palermo. Pratica chiusa subito, prima della mezz’ora, con le reti di Gomes ed Henry: prima un tiro dal limite all’angolino, poi una respinta a porta vuota dopo la traversa del solito scatenato Insigne.

La ripresa è gestione e accademia: nessun altro gol, i rosanero gestiscono e portano a casa un risultato importante.

Risultati Serie B, 10ª giornata

Cesena-Brescia 2-0

Cosenza-Juve Stabia 1-1

Cremonese-Salernitana 2-1

Palermo-Reggiana 2-0

Classifica Serie B

Pisa 22 Spezia 20 Sassuolo 18 Cremonese 17 Juve Stabia 15 Palermo 15 Cesena 14 Brescia 13 Bari 12 Sudtirol 12 Reggiana 12 Mantova 12 Sampdoria 11 Salernitana 11 Modena 10 Catanzaro 9 Carrarese 8 Cittadella 8 Cosenza 7 Frosinone 6

Prossimo turno, 11ª giornata (29 e 30 settembre)

Bari-Carrarese

Brescia-Spezia

Juve Stabia-Sassuolo

Modena-Cremonese

Reggiana-Cosenza

Salernitana-Cesena

Sudtirol-Frosinone

Cittadella-Sampdoria

Mantova-Palermo

Pisa-Catanzaro

