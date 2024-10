Messina, Siracusano: “in Parlamento prima di conoscere Occhiuto, l’insinuazione di Sergio Rizzo è squallida”

StrettoWeb

La battuta del noto giornalista Sergio Rizzo, ospite di una trasmissione di La7, sulle parentele in Parlamento, parlando specificamente del sottosegretario messinese Matilde Siracusano e del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, non va giù all’esponente di Forza Italia che risponde per le rime con un video che riportiamo in basso.

“Caro Sergio Rizzo, vorrei rassicurarla, sono diventata parlamentare anni prima di essere ‘la compagna di’ e prima di essere eletta ho lavorato dieci anni in Parlamento. In poche parole, il suo è il solito cliché antiquato e maschilista che ha anche un po’ stufato ed è un’affermazione squallida”, sottolinea Siracusano.

