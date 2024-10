Isola di Dino, una guida alle bellezze naturali di questa meta turistica

StrettoWeb

Tra le principali attrazioni turistiche della Calabria, l’Isola di Dino costituisce certamente una delle più apprezzabili e gettonate dai visitatori che arrivano nella regione per ammirare le sue bellezze naturalistiche.

Situata in prossimità della costa di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, l’isola è raggiungibile sia direttamente dalla spiaggia tramite canoa o pedalò, sia partecipando a una più comoda escursione guidata in barca. In ogni caso, le bellezze di questa destinazione non mancheranno di affascinare chiunque si avvicini.

La storia dell’Isola di Dino

L’Isola di Dino è un luogo misterioso, selvaggio, con grotte naturali che costituiscono il principale elemento di attrazione.

A conferma dell’alone di mistero che aleggia intorno all’isola, si può ben rammentare come a non essere accertata sia anche l’origine del suo nome. Alcuni pensano che Dino derivi da aedina, l’antico nome della dea Venere di cui in passato potrebbe essere stato presente un tempio, mentre altri ritengono che derivi dal greco dina, che significa vortice, a conferma della pericolosità delle sue coste per i naviganti di un tempo.

La bellezza naturale dell’Isola di Dino

La bellezza naturale dell’Isola di Dino non lascia certamente indifferenti e ha la sua principale attrattività nelle insenature rocciose create dall’erosione delle rocce calcaree che è avvenuta nei secoli e che ha contribuito a rendere uniche le sue coste frastagliate.

Di norma le escursioni cominciano seguendo la rotta est-nord-ovest per incontrare per prima la grotta del Monaco, riconoscibile per le incredibili sfumature verdi e azzurre delle sue acque. Si incontra poi la grotta del Leone, che deve il suo nome alla presenza di una roccia che – appunto – ricorda l’animale, e la grotta delle Cascate, contraddistinta dalla presenza di stalattiti e stalagmiti che si immergono nell’acqua.

Tra le altre grotte che attraggono maggiormente i visitatori rileviamo anche la grotta Azzurra, con acque blu intenso, così come la grotta del Gargiulo, completamente sommersa con la sola eccezione per due bolle d’aria: si trova a 18 metri di profondità sotto il livello del mare. Un vero e proprio paradiso dei sub!

A proposito di subacquei, a costituire un elemento di grande bellezza sono i fondali dell’isola, un ambiente che ospita una notevole varietà di vita e, soprattutto, le gorgonie con una colorazione che passa dal colore rosso a quello giallo, con una serie di sfumature intermedie di impareggiabile bellezza.

Le altre attrazioni dell’Isola di Dino

Le grotte dell’Isola di Dino non sono tuttavia le uniche attrazioni di questo meraviglioso territorio. Una delle più riconoscibili è la sua torre, di forma quadrangolare, di epoca normanna, che fu utilizzata per lungo tempo come punto di avvistamento contro le invasioni della costa. La torre era strutturata per ospitare fino a otto persone e fu costruita sulla parte occidentale, a più di 70 metri sul livello del mare, per ottenere una visuale panoramica sul Tirreno.

Non si può infine non citare la presenza di una flora e fauna di superficie davvero molto varia ed eterogenea. Crescono sull’Isola di Dino mirtillo, lentisco, ginestra, leccio, pino e una diffusa macchia mediterranea e leccete, oltre varietà rare come la Palma Nana, Talittro Calabro, Garofano delle Rupi, Primula di Palinuro.

Per quanto riguarda la fauna, possono qui essere trovati conigli selvatici, rondoni, colombacci, colombi terraioli, quaglie marine e tanti volatili che utilizzano questo territorio come sosta nelle loro migrazioni, dal germano reale alla beccaccia di mare.

Le escursioni in barca nell’Isola di Dino

Anche se l’Isola di Dino è esplorabile anche in autonomia, molti viaggiatori scelgono di apprezzare questo territorio attraverso un’escursione in barca organizzata da una delle tante agenzie che offrono questo servizio in Calabria.

In questo modo non solamente risulta possibile ammirare da vicino e in pieno comfort alcune delle sue principali attrazioni naturalistiche, ma sarà anche possibile pianificare una permanenza più prolungata: non sono infatti poche le agenzie che offrono servizi a bordo delle imbarcazioni come quelli della ristorazione, permettendo così a tutti gli interessati di visitare l’Isola di Dino con maggiore calma e consapevolezza, avendo la certezza di poter gustare un pasto una volta risaliti a bordo.

In ogni caso, è bene ritagliarsi almeno qualche ora di tempo per ammirare al meglio le principali bellezze naturalistiche di questa parte di Calabria!

