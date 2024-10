ETRO fa tappa a Messina: a Santa Maria Alemanna l’inaugurazione della mostra

StrettoWeb

ETRO il brand di moda italiano che dalla sua Fondazione, datata 1968, rappresenta il vero made in Italy nel mondo ha scelto Messina per gli scatti della campagna moda autunno-inverno 2024-2025”, scelta voluta anche dal suo creative director, il messinese Marco De Vincenzo, che guida la storica casa di moda italiana. Si tratta di immagini che evocano la tradizione antica del teatro greco attraverso una sequenza di tableaux vivant sullo sfondo dell’orizzonte etereo e solenne dello Stretto di Messina che sono state realizzate per l’allestimento della mostra fotografica dal titolo “L’eco del Mito sulle Rive dello Stretto – ETRO sceglie Messina”. L’esposizione raffigurativa della nuova campagna pubblicitaria autunno-inverno 24-25 di ETRO sarà inaugurata sabato 5 ottobre a Santa Maria Alemanna, a partire dalle ore 18, cui presenzieranno il sindaco Federico Basile con l’assessore Massimo Finocchiaro e l’ideatore dell’evento De Vincenzo.

“La campagna mondiale di Etro che trae spunto dalle nostre bellezze paesaggistiche e ispirata alle storie leggendarie di Omero è occasione per Messina di visibilità nel mondo”, ad affermarlo il sindaco Federico Basile. “È questo il nostro obiettivo e la ragione per cui siamo entusiasti di supportare un progetto che vede la Città protagonista e che ben si presta ad essere una location attrattiva anche per brand internazionali, grazie ad un nostro concittadino che guida la rinomata casa di moda. Fare rete e promuovere un continuo dialogo tra pubblico e privato ritengo – aggiunge Basile – sia la giusta chiave per raggiungere risultati concreti per la crescita di Messina, che passa anche attraverso un simile progetto possibile attrattore per i nostri giovani per essere uno strumento di orientamento verso percorsi di studi focalizzati sul mondo della moda, come quelli intrapresi da Marco De Vincenzo per dare lustro nel panorama internazionale della sua e nostra messinesità”.

Ispirata alle atmosfere delle leggende omeriche al confine tra l’onirico e il reale, la mostra rappresenta i navigatori erranti di Etro che appaiono su una barca per approdare nel piccolo porto di Capo Peloro, il borgo di pescatori situato nella punta estrema a nord est della Sicilia. Circondati da frangiflutti, acque limpide e maschere di roccia, si ritrovano in una terra ignota che ricorda, nelle parole di De Vincenzo “la scoperta è un viaggio senza mappa nel quale è il caso a decidere e sono gli incontri fortuiti a diventare determinanti”. L’eleganza senza tempo di Etro scrive le pagine di un nuovo mito del presente, dove la bellezza abbraccia l’arte e il classico rinasce sempre nel contemporaneo. In questa mise-en-scene carica di magia e meraviglia, la ricerca dell’altrove si riflette in un’estetica ricca di colori e contrasti, attraverso linee fluide, maglie avvolgenti e tessuti densi e protettivi arricchiti da lamine brillanti, motivi jacquard e disegni Paisley.

La mostra, patrocinata e co-organizzata dal Comune di Messina, sarà visitabile anche domenica 6 ottobre, dalle 16 alle 20.

