Eccellenza Calabria, ReggioRavagnese devastante: poker e fuga. Tris Bocale. Risultati e classifica

Devastante. Una schiacciasassi. La ReggioRavagnese continua a vincere, stravincere. Poker (4-2) alla Rossanese, quattro successi su quattro e punteggio pieno, con 12 punti e il +4 sulle seconde. Siamo all’inizio, ma è già fuga per la società reggina, che quest’anno vuole fare le cose in grande. Prima vittoria per il Bocale, che ne fa 3 al Rende, mentre cadono San Luca e Gioiese. Colpo Cittanova a Soriano, pari con gol tra Vigor Lamezia e Isola Capo Rizzuto.

Risultati Eccellenza Calabria, 4ª giornata

Brancaleone-Rende 0-0

Bocale-San Luca 3-1

Digiesse Praia Tortora-San Luca 4-2

Gioiese-Castrovillari 0-1

Paolana-Ardore 2-0

ReggioRavagnese-Rossanese 4-2

Soriano-Cittanova 1-2

Vigor Lamezia-Isola Capo Rizzuto 2-2

Classifica Eccellenza Calabria

ReggioRavagnese 12 Isola Capo Rizzuto 8 Vigor Lamezia 8 Palmese 8 Rossanese 6 Cittanova 6 Soriano 6 Paolana 6 Digiesse PraiaTortora 6 Bocale 5 Castrovillari 5 Brancaleone 4 Gioiese 4 Ardore 2 Rende 1 San Luca 0

