Stufe a pellet, i consigli dell’esperto: costi, vantaggi e perché è importante pensarci prima dell’inverno | INTERVISTA

StrettoWeb

Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza riguardo l’impatto ambientale dei combustibili fossili ha spinto molti a cercare alternative più sostenibili per il riscaldamento domestico. Una di queste alternative è rappresentata dal pellet, una fonte di energia rinnovabile che sta guadagnando popolarità grazie alla sua efficienza, al risparmio economico che offre e al minore impatto ambientale rispetto ad altre fonti di riscaldamento.

Grazie all’ausilio di Giancarlo Labozzetta, esperto di Domotek S.r.l Reggio Calabria, azienda leader sul territorio per quanto riguarda l’energia green, abbiamo realizzato un focus a 360° sul pellet e le stufe che utilizzano tale combustibile, i costi, i vantaggi e le particolarità che lo rendono una soluzione di primo piano per la propria casa.

Che cos’è il pellet?

Partiamo dalle basi. Il pellet è un biocombustibile ottenuto dalla compressione di segatura e altri residui della lavorazione del legno, come trucioli e corteccia, senza l’uso di additivi chimici. Questa compressione produce piccoli cilindri compatti, di dimensioni uniformi, che hanno un’elevata densità energetica. I pellet sono realizzati utilizzando legno di scarto proveniente da lavorazioni industriali, rendendoli una scelta sostenibile che aiuta a ridurre gli sprechi e a valorizzare i sottoprodotti del settore del legno.

Come funziona una stufa a pellet?

Il funzionamento di una stufa a pellet è piuttosto semplice e automatizzato. Il pellet viene inserito in un serbatoio all’interno della stufa, da cui viene alimentato automaticamente in una camera di combustione. Un sistema di accensione elettrica innesca la combustione del pellet. Una ventola interna dirige l’aria calda prodotta dalla combustione all’interno dell’abitazione, mentre i gas di scarico vengono espulsi attraverso una canna fumaria.

Rispetto ad altre tipologie di stufe, come quelle a legna, le stufe a pellet offrono un controllo molto più preciso sulla temperatura e sull’intensità del riscaldamento. La maggior parte delle stufe a pellet moderne è dotata di un termostato integrato e di un pannello di controllo elettronico che permette di impostare la temperatura desiderata e di regolare l’erogazione del pellet in base alla necessità di calore. Inoltre, alcune stufe a pellet sono programmabili, consentendo di impostare cicli di accensione e spegnimento in modo da ottimizzare il consumo di pellet e il comfort.

Fermi tutti! Non è un po’ presto per parlare di stufe?

A queste latitudini, si sa, l’inverno arriva ‘tardi’ e la morsa del caldo si fa sentire molto più a lungo rispetto ad altre parti d’Italia. Dunque, a settembre non è un po’ presto per parlare di stufe a pellet a Reggio Calabria? Assolutamente no. Come spiega Giancarlo, bisogna intervenire in anticipo sull’arrivo del freddo. In primis, dal punto di vista della manutenzione: dopo mesi in cui è rimasta a riposo, accendere una stufa senza averne constatato il corretto funzionamento e averne effettuato la giusta pulizia potrebbe essere dannoso.

“Effettuare in anticipo la manutenzione è importantissimo: rende la stufa efficiente, ne migliora il funzionamento. Noi proponiamo dei pacchetti specifici con i quali controlliamo l’intera componentistica della stufa e la pulizia della canna fumaria”, spiega l’esperto dell’azienda reggina.

In secondo luogo, muovendosi in anticipo si può ottenere un risparmio non indifferente sul prodotto ed evitare che, nel momento in cui tutti ne hanno un’immediata necessità, le scorte presenti in magazzino si esauriscano: “in Domotek proponiamo un prestagionale sul pellet, si ha un risparmio economico rispetto alla stagione invernale in cui ci sono dei rincari, ma soprattutto si può ottenere un quantitativo importante a un prezzo vantaggioso”, aggiunge Giancarlo.

Differenza tra stufe a pellet e altre tipologie di stufe

La differenza principale tra una stufa a pellet e una stufa a legna tradizionale risiede nel tipo di combustibile utilizzato e nel livello di automazione. Mentre una stufa a legna richiede il caricamento manuale dei ciocchi e il monitoraggio costante per mantenere il fuoco acceso, una stufa a pellet è quasi completamente automatizzata, richiedendo solo un rifornimento periodico del serbatoio di pellet.

Le stufe a gas e quelle elettriche, invece, offrono un controllo preciso della temperatura simile alle stufe a pellet, ma non utilizzano combustibili rinnovabili. Inoltre, le stufe a gas, pur avendo un’efficienza elevata, emettono gas serra come il metano.

Risparmio economico elevato e basso impatto ambientale

Una delle principali ragioni per cui le stufe a pellet stanno diventando così popolari è il loro potenziale di risparmio economico. Il costo del pellet è generalmente inferiore a quello di altri combustibili come il gasolio o il metano. Inoltre, grazie alla loro elevata efficienza (che può superare il 90%), le stufe a pellet riescono a convertire una quantità maggiore di energia contenuta nel combustibile in calore utile per l’abitazione.

Dal punto di vista ambientale, il pellet rappresenta una scelta nettamente più sostenibile rispetto ai combustibili fossili. La combustione del pellet emette anidride carbonica (CO2), ma questa è considerata “carbon neutral” poiché la quantità di CO2 rilasciata è pari a quella assorbita dagli alberi durante la loro crescita.

Un altro vantaggio delle stufe a pellet è che producono quantità molto basse di particolato e di altri inquinanti rispetto alle stufe a legna tradizionali. Questo è dovuto sia alla qualità del combustibile che al controllo della combustione, che avviene in modo molto più preciso e costante rispetto alla combustione del legno in ciocchi.

La stufa a pellet diventa anche un prezioso elemento di design

Oltre ai vantaggi economici e ambientali, Domotek sottolinea come le stufe a pellet possono anche rappresentare un elemento di design interessante all’interno di un’abitazione. Negli ultimi anni, molti produttori hanno iniziato a sviluppare modelli di stufe a pellet con un occhio di riguardo per l’estetica. Oggi è possibile trovare stufe dal design moderno e minimalista, che si integrano perfettamente con ambienti di arredamento contemporaneo, così come modelli più tradizionali per chi preferisce uno stile classico. Inoltre, la presenza di grandi vetri frontali consente di godere della vista della fiamma, creando un’atmosfera calda e accogliente simile a quella di un caminetto tradizionale.

Per avere ulteriori informazioni sulle stufe a pellet, chiarire alcuni dubbi e conoscere le vantaggiose promozioni in atto basta contattare Domotek S.r.l. al numero 09651892268 o recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.