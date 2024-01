Reggio Calabria da record nello sport: Domotek, il segreto dietro i trionfi del Volley

StrettoWeb

In tutti e 9 i gironi dei quali è composta la Serie B Nazionale di Volley maschile, fra più di un centinaio di squadre, esiste una sola squadra che oggi può vantare un percorso netto fatto di sole vittorie senza lasciare neanche un set agli avversari. E quella squadra è a Reggio Calabria.

Stiamo parlando della Domotek Volley Reggio Calabria, la squadra di pallavolo maschile allenata coach Polimeni che ha messo insieme un incredibile filotto di 10 vittorie (l’ultima nel Derby di Calabria contro Lamezia) rifilando, tanto in casa quanto in trasferta, continui 3-0 a tutti gli avversari.

Primo posto in solitaria e ambizioni di promozione, una squadra affiatata che genera entusiasmo e lotta su ogni pallone, sono gli ingredienti di un progetto che ha entusiasmato i tifosi che riempiono stabilmente, weekend dopo weekend, il PalaCalafiore. In città si respira un’attenzione differente, dopo diversi anni, per il rilancio di uno sport che anche in ambito nazionale sta vivendo una crescita importante. E Reggio Calabria, come si suol dire, vuole mettere il suo ‘nome sulla mappa’.

Entusiasmo, prospettive e una stagione (fin qui) da record che sono stati possibili anche grazie al supporto di Domotek S.r.l., realtà reggina che divenuta title sponsor della SportSpecialist Volley Reggio Calabria a inizio anno battezzando una prima parte di stagione ricca di trionfi.

Domotek S.r.l.: la realtà dietro i successi del Volley

“Un’azienda del territorio per il territorio“. Un’espressione che, utilizzata in altri contesti e con termini simili, abbiamo sentito troppo spesso senza un reale riscontro nei fatti. Eppure, questa volta sono i fatti a dimostrarlo. Domotek S.r.l. è una società reggina che opera sul territorio grazie a un team giovane e affiatato, formato da ingegneri, architetti, tecnici abilitati che la rendono un punto di riferimento nei settori della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

Grazie alla sua esperienza ormai decennale, Domotek rappresenta una scelta di primo piano per: impianti fotovoltaici, solare termico, stufe e caminetti, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni, nuove costruzioni, energie rinnovabili ed efficientamento energetico. Il tutto seguendo passo dopo passo i clienti dalla consulenza iniziale alla stretta di mano finale a lavoro ultimato, assistenza post-vendita compresa. L’obiettivo è quello di favorire la ‘transizione green’ a Reggio Calabria rendendo il processo quanto più possibile a misura di cittadino.

Domotek S.r.l. e pallavolo: comunione di valori

La volontà da parte di Domotek, di lasciare un segno sul proprio territorio, non soltanto attraverso il proprio lavoro, si è tradotta nell’impegno in sostegno della SportSpecialist Volley Reggio Calabria, oggi rinominata Domotek Volley Reggio Calabria. Una scelta dettata da una visione comune.

“L’idea di sostenere la pallavolo reggina nasce dall’incontro con persone che condividono gli stessi valori. Nel momento in cui abbiamo incontrato Antonio Polimeni, Marco Martino e Ascenzio Corso, le figure chiave della Domotek Volley, abbiamo ritrovato in loro il nostro stesso amore per la propria terra, la cultura del lavoro, la passione per lo sport, la necessità e l’ambizione di voler dare un segnale alla città: con impegno, serietà e programmazione si possono raggiungere i risultati anche partendo da zero“, spiega ai microfoni di StrettoWeb Giuseppe Di Stefano socio fondatore dell’azienda Domotek.

“La scelta di avvicinarci alla pallavolo nasce anche dalla volontà di scegliere uno sport con quella che è la nostra vision aziendale – aggiunge Di Stefano – Siamo stati a Palermo, Catania o Messina, piazze in cui abbiamo vinto, ma sempre con il sorriso anche da parte degli avversari, prima e dopo la gara. Anche i tifosi ci hanno applaudito. È una cultura sportiva che a noi piace, a differenza di altri sport in cui hai paura di andare in trasferta o portare i bambini a vedere la partita“.

L’impegno di Domotek per sport e giovani a Reggio Calabria

Di Stefano sottolinea un altro aspetto fondamentale che ha spinto l’azienda a investire nello sport e nel futuro della città: “ci ha colpito la voglia di coinvolgere ragazzi reggini nel progetto. Fare sport a livelli importanti e riuscire a coinvolgere ragazzi della città è stata la chiave di volta.

Conoscendo questi ragazzi anche al di fuori dell’ambito sportivo abbiamo visto in loro tanto entusiasmo, il piacere e l’orgoglio di vestire la maglia della loro città, l’ambizione di poter anche raggiungere risultati più importanti. Sentire che l’ambiente è dalla nostra parte, sentire che il tifoso non è un ‘semplice tifoso’ ma anche un amico, un compagno di scuola, una persona che conosci nella tua vita privata, li rende ancora più motivati. I risultati nascono anche da questo“.

“Essendo una nuova realtà in ambito cittadino, per uno sport che da tanti anni non aveva mai ricevuto tanta attenzione, dobbiamo affrontare delle problematiche logistiche: non abbiamo una nostra palestra in cui allenarci, non abbiamo avviato il settore giovanile per coinvolgere anche ragazzi più piccoli che un domani possano ambire a far parte del roster. Il nostro obiettivo, in questo momento, è legato più a un aspetto organizzativo che a quello dei risultati.

Ovviamente i risultati sono importanti e andare su di categoria è un obiettivo che ci siamo preposti, ma vorremmo aiutare anche la società a mettere le basi per creare un vivaio, coinvolgere le scuole e tanti ragazzi che non conoscono a pieno le potenzialità della pallavolo facendo conoscere loro questa bellissima realtà“, conclude.

Questo è il ‘segreto’ dietro il successo di Domotek. Serietà, professionalità, radici e valori positivi sono gli ingredienti vincenti tanto nel lavoro quanto nello sport. Anche a Reggio Calabria, una città dalle grandi potenzialità troppo spesso limitate dalla poca volontà di mettersi realmente in gioco e cambiare le cose. E lo sport insegna: chi non si mette in gioco ha già perso.