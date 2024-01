Domotek Volley da 10 in pagella: Lamezia si inchina nel Derby di Calabria

StrettoWeb

Smaltite le feste e un po’ di ruggine per la pausa natalizia, l’obiettivo era tornare in campo e riprendere il cammino da dove ci si era fermati nel 2023. In casa Domotek Volley Reggio Calabria la transizione fra i due anni non ha portato alcun cambiamento. La capolista continua a vincere e convincere. Il ritmo è sempre lo stesso, partita dopo partita. Solo vittorie nelle 10 gare giocate fin qui in stagione. Nemmeno un set lasciato agli avversari.

Un percorso netto che si conferma anche nella prima gara del 2024, la trasferta calabra al Palasparti di Lamezia, casa della Raffaele Lamezia, 6ª forza del campionato con 17 punti in classifica. Derby di Calabria vinto dalla Domotek Volley 3 set a 0. I reggini di coach Polimeni confermano la vetta solitaria della classifica a +5 su Ciclope Volley Bronte che però ha giocato un gara in più.

La partita

Imprendibili i reggini che, afferrato il primo set (22-25), hanno alzato per un attimo il piede dall’acceleratore dando spazio agli avversari arrampicatisi fino al più 4 (10-6). Immediata la luce blu del lampeggiante che ha richiamato, come una sirena, un punto dietro l’altro, sette consecutivi, buoni per affrontare al meglio il rettilineo finale del secondo set messo a terra sul punteggio di 25-18. Equilibrio a profusione da parte di Maurizio Schifilliti, incursioni chirurgiche di Peppe Boscaini ed imperturbabilità di Omar El Moudden hanno fatto da corona incastonata di gioielli alla incontenibilità di Laganà che, elevatosi sulla torre del faro, ha indicato la rotta alla nave dal timone sempre nelle mani sicure e mai tremanti di coach Polimeni. Sabato prossimo, approdo al PalaCalafiore, ultimo sbarco del girone d’andata: butterà l’ancora in riva allo Stretto la Tonno Callipo Vibo Valentia.