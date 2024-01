Volley, Domotek Reggio Calabria sempre più prima: risultati e nuova classifica

StrettoWeb

Nuovo turno di campionato, nuovo successo per la Domotek Volley Reggio Calabria. Un bel 10 in pagella per i reggini che nelle prime 10 partite stagionali hanno collezionato 10 successi e 30 set vinti su 30. Un dominio che vale la vetta solitaria della classifica a +5 su Ciclope Volley Bronte (una gara in più) che ha battuto Viagrande nella gara di sabato.

Risultati 12ª Giornata Serie B Nazionale Girone I

Sabato 13 gennaio

Ore 18:00

Aquila Bronte CT-Bisignano Group 3-0

Systema Viagrande CT-Ciclope Volley Bronte 1-3

Ore 19:00

Tonno Callipo VV-Sicily F. Anastasi ME 3-0

Domenica 14 gennaio

Ore 18:00

Paomar Volley SR-Re Borbone Palermo 3-1

Ore 18:30

Raffaele Lamezia-Domotek Volley Reggio Calabria 0-3

Riposo: Datterino Volley Letojanni, Costa Dolci Papiro CT.

Classifica Serie B Nazionale Girone I

Domotek Volley Reggio Calabria 30 Paomar Volley 26 Ciclope Bronte 25 Aquila Bronte 22 Datterino Letojanni 18 Raffaele Lamezia 17 Borbone Palermo 13 Tonno Callipo 12 Bisignano Group 9 Systemia Viagrande 9 Costa Dolci Papiro 2 Sicily F.lli Anastasi 0

Programma 13ª Giornata Serie B Nazionale Girone I

Sabato 20 gennaio

Ore 17:00

Domotek Volley RC-Tonno Callipo VV

Ore 18:00

Datterino Volley Letojanni-Systema Viagrande CT

Re Borbone Palermo-Aquila Bronte CT

Ore 19:00

Bisignano Group-Raffaele Lamezia CZ

Domenica 21 gennaio

Ore 18:00

Sicily F. Anastasi ME-Costa Dolci Papiro CT

Riposo: Paomar Volley SR, Ciclope Volley Bronte