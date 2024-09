Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La mattina porterà un ulteriore innalzamento delle temperature, raggiungendo i 26°C intorno a mezzogiorno, accompagnato da una leggera brezza.

Nel corso del pomeriggio, il meteo subirà una lieve variazione con l’arrivo di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno attorno ai 25°C, con un incremento dell’umidità che potrebbe rendere la sensazione di calore più intensa. La velocità del vento varierà, ma rimarrà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 18 km/h.

La sera si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono piogge. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori estivi, ma con un aumento della nuvolosità. Martedì e Mercoledì potrebbero portare qualche variazione, ma senza eventi meteorologici significativi. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze di Catania.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.5° perc. +20.1° Assenti 4.6 O max 6.6 Ponente 56 % 1013 hPa 5 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 3.5 O max 5 Ponente 57 % 1013 hPa 8 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 6.2 OSO max 6.2 Libeccio 46 % 1013 hPa 11 cielo sereno +25.8° perc. +25.4° Assenti 6 SSE max 8.9 Scirocco 39 % 1011 hPa 14 poche nuvole +25.3° perc. +25.1° prob. 4 % 18.4 SE max 16.1 Scirocco 49 % 1010 hPa 17 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° prob. 8 % 11.6 E max 13.5 Levante 57 % 1010 hPa 20 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° prob. 20 % 4.6 OSO max 8.9 Libeccio 57 % 1010 hPa 23 cielo coperto +21.8° perc. +21.5° prob. 12 % 20.4 O max 33.2 Ponente 57 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:01

