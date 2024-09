Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà ulteriormente, portando a un aumento delle temperature e a un cielo sereno nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 21°C, accompagnata da una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1019 hPa. Con il passare delle ore, le nuvole si diraderanno, e già dalle prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24°C intorno alle 10:00. Il vento sarà moderato, con velocità che varierà tra i 3 e i 12 km/h, proveniente principalmente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo quasi completamente sereno entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 25°C, mantenendo condizioni di cielo sereno e poche nuvole. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 51%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort climatico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Le temperature si manterranno stabili, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché nei giorni successivi potrebbero verificarsi variazioni climatiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° Assenti 3.8 NE max 4 Grecale 77 % 1018 hPa 5 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 3.7 NE max 3.9 Grecale 75 % 1018 hPa 8 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° Assenti 3 S max 4.1 Ostro 60 % 1018 hPa 11 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° Assenti 11.2 SO max 10.9 Libeccio 53 % 1018 hPa 14 poche nuvole +25.2° perc. +25.2° Assenti 11.6 OSO max 12.3 Libeccio 51 % 1017 hPa 17 poche nuvole +23.2° perc. +23.2° Assenti 6.6 OSO max 7.3 Libeccio 62 % 1017 hPa 20 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° Assenti 1 ENE max 2.3 Grecale 65 % 1017 hPa 23 cielo sereno +21.8° perc. +21.7° Assenti 1.5 SSE max 2.6 Scirocco 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:52

