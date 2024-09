Basket, è già tempo di primo test per la Dierre Reggio Calabria: affronterà il Castanea a Messina

StrettoWeb

Tempo di primo “scrimmage” per la Dierre Basketball Reggio Calabria. Tanta curiosità nel vedere all’opera il nuovo gruppo di Coach Cotroneo. Il primo test del nuovo anno agonistico si gioca in trasferta.

La realtà reggina affronterà i colori giallo-viola di Messina, il Castanea Basket. La formazione avversaria parteciperà, nuovamente, al campionato di Serie B Interregionale, un gradino superiore alla Dierre, ha un roster valido ed in evoluzione e può vantare sulla guida tecnica di una vecchia conoscenza del basket reggino come Claudio Cavalieri.

Un buon modo per vedere all’opera, per la prima volta, i nuovi atleti bianco-blu: il centro Railans, il playmaker Angius ed i giovani Petrovic e La Mastra accanto a tutto il gruppo dei confermati, protagonisti, nella passata stagione di un’annata da sogno. Palla a due alle ore 19.15 presso la Palestra di Ritiro, località Giostra a Messina.

