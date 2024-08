Università Mediterranea, le garanzie di Ingegneria: i numeri grandiosi su lavoro e tasso di occupazione

StrettoWeb

Tra le Facoltà di punta dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria c’è sicuramente Ingegneria, una delle più longeve dell’Ateneo. Tra l’altro, si tratta dell’ambito che offre il maggior numero di Corsi di studio all’interno dell’Università: ben 8, 4 di Laurea Triennale e 4 di Laurea Magistrale. Istituita nel 1982, dall’anno accademico 2013-2014, i dipartimenti DIIES e il DICEAM hanno convogliato la didattica dell’area.

Il DICEAM propone due corsi di studio triennali in Ingegneria Civile e Ambientale per lo sviluppo sostenibile (L-7) e in Ingegneria Industriale (L-9) e due corsi di studio magistrali in Ingegneria Civile (LM-23) e in Ingegneria per la Gestione Sostenibile dell’Ambiente e dell’Energia (LM-30&LM-35). Il DIIES propone un corso di laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione e due corsi di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica e Ingegneria Informatica e dei Sistemi per le Telecomunicazioni. Da quest’anno, l’a.a. 2024-2025, è stato inserito anche – per la prima volta – il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Di seguito tutte le info.

A questo link, voce specifica del sito ufficiale dell’Università, tutti i dettagli sull’Ambito di Ingegneria: Corsi di Laurea, obiettivi formativi, sbocchi occupazionali e non solo. A proposito di sbocchi occupazionali, gli ultimi dati Almalaurea fotografano una situazione estremamente positiva per quanto riguarda l’immediato inserimento nel mondo del lavoro per i laureati in Ingegneria. I numeri, del 2023 e riferibili al 2022, evidenziano come sia altissima – quasi totale – la percentuale di chi trova subito lavoro dopo la chiusura del percorso di studi.

Nello specifico, sono proprio quelle in ambito ingegneristico le professioni più ricercate nel mercato del lavoro. Informatica e Tecnologie ICT, ad esempio, risultano essere sul podio con il 93%, appena dietro Ingegneria industriale e dell’informazione con il 92%. Chiude il podio Ingegneria, con l’86,1%. Di seguito alcune grafiche eloquenti.

Queste in basso riguardano Ingegneria Informatica e Telecomunicazioni. Come si può vedere, il tasso di occupazione è elevatissimo: del 93,3% dopo un anno e del 100% dopo tre, per quanto riguarda il corso. Alti anche i numeri per chi studia e si laurea a Reggio Calabria.

Per quanto concerne la Laurea in Ingegneria dell’ambiente e del territorio, numeri simili. Dopo un anno, si supera il 70%, dopo 3 si supera l’85%.

