Reggio Calabria, l’attenzione dell’Università Mediterranea verso gli studenti: trasporti, sport e alloggi, tutti i SERVIZI gratuiti

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria si è approcciata con determinazione ed entusiasmo all’anno accademico 2024-2025. Una ventata di novità, una ricchissima offerta formativa, due nuovi Corsi, una strutturazione ormai consolidata negli anni, tra gli aspetti positivi e i segnali incoraggianti in vista del futuro prossimo e anche più lontano. Oltre all’aspetto meramente studentesco, legato all’apprendimento, ai programmi e agli obiettivi, l’Ateneo reggino si prefissa di voler andare fortemente incontro allo studente, attraverso tutta una gamma di servizi che ne facilitano l’inserimento iniziale e il percorso negli anni.

La prima novità in tal senso non è una novità, ma è sempre bene rimarcarlo: anche per quest’anno i servizi per studentesse e studenti iscritti rimarranno, infatti, in gran parte gratuiti. Tra questi possiamo citare il tutorato personalizzato, i servizi-navetta di trasporto collettivo che collega l’Ateneo al centro della città; i servizi ricreativi, bibliotecari, wi-fi, servizi sportivi (Centro Universitario Sportivo di Ateneo CUS, Campetto polivalente, Area Calistenica, Palestra), presidio medico-sanitario (nei locali dell’Ateneo è allestito un ambulatorio medico per l’erogazione di prestazioni di medicina generale, dietologia, psicologia, e informazione/divulgazione per la prevenzione) residenze universitarie (alloggi fruibili presso la Residenza universitaria di via Roma e la Residenza universitaria di via Manfroce, per merito e/o base reddituale, con Bando Pubblico).

Tutto ciò, insomma, che riguarda la “vita” dello studente anche al di fuori dei libri, delle lezioni, dei docenti, dei programmi. Dallo sport ai momenti ricreativi passando per questioni medico-sanitarie e trasporti, con le possibilità di spostarsi gratuitamente dalle varie sedi al centro cittadino. Senza dimenticare poi gli alloggi, riguardanti i fuori sede, con possibilità di permanere in città gratuitamente nelle varie residenze garantite dall’Università Mediterranea.

I trasporti gratuiti

L’Università Mediterranea, in accordo con Atam (Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana), offre la possibilità di utilizzare gratuitamente due linee urbane di autobus per raggiungere le sedi dell’Ateneo dal centro cittadino e dai principali nodi di trasporti. Servizi che possono utilizzare:

Studenti iscritti regolarmente all’Università ed in regola con le tasse universitarie;

Studenti frequentanti i corsi Interateneo segnalati dall’Università;

Studenti frequentanti corsi Erasmus dell’Università;

Personale tecnico amministrativo dell’Università;

Docenti e ricercatori dell’Università;

Utenti che si recheranno all’Università in occasione di convegni e iniziative culturali varie, preventivamente comunicati all’ATAM dall’Ateneo (valido solo per i giorni di svolgimento dell’iniziativa e con le modalità specificate di volta in volta). Tutti loro possono accedere gratuitamente sulle linee:

27 – Aeroporto – Viale Calabria – Piazza Garibaldi – Viale Zerbi (Porto) – Terminal Libertà – San Brunello – Ingegneria – Agraria. La linea ha una frequenza di una corsa ogni ora;

28 – Aeroporto – Viale Calabria – Piazza Garibaldi – Viale Zerbi (Porto) – Terminal Libertà – Architettura. La linea ha una frequenza di una corsa ogni ora.

Le fermate e gli orari sono consultabili sul sito www.atam.rc.it o sull’APP “ATAM Trasporti e sosta”.

L’impegno nello sport e nella cultura

Al centro dello sport all’Università Mediterranea c’è il Centro Sportivo Universitario (CUS), che organizza corsi e attività per sostenere e migliorare l’esperienza motoria e sportiva in studentesse e studenti universitari, riconoscendo l’importante ruolo di aggregazione sociale che svolge lo sport, anche all’interno dell’Università Mediterranea.

Per partecipare alle attività sportive bisogna:

essere iscritti ai corsi di laurea dell’Ateneo reggino

essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica o non agonistica.

Il Centro Universitario Sportivo partecipa annualmente alle competizioni agonistiche nazionali (CNU) che si svolgono presso le città universitarie. Oltre alle attività sportive, l’Ateneo promuove corsi rivolti al benessere individuale. Il corso di yoga si svolge con una frequenza di due turni alla settimana, presso la Palestra, o presso il terrazzo sovrastante la Palestra, quando la stagione lo consente.

E poi c’è il servizio bibliotecario, con il Sistema Bibliotecario dell’Ateneo che ha lo scopo di assicurare la migliore fruizione, lo sviluppo, l’aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale posseduto dall’Ateneo; il trattamento dell’informazione bibliografica; l’accesso e la diffusione dell’informazione bibliografica, con riguardo sia alle risorse possedute localmente che a quelle remote.

Residenze universitarie

L’Università reggina mette a disposizione dei suoi studenti due strutture adibite a residenze universitarie. Una è situata in Via Manfroce, Traversa III De Nava e una in Via Roma. Ogni anno l’Ateneo bandisce i concorsi per l’assegnazione dei circa 150 posti letto destinati agli studenti fuori sede, ai dottorati di ricerca e agli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali che ne facciano domanda, che siano in possesso dei requisiti richiesti e che siano idonei nelle rispettive graduatorie alloggi, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Finanziamenti e borse di studio

Per quanto riguarda i finanziamenti, l’Ateneo di Reggio Calabria prevede anche le attività culturali e le borse di studio, i contributi per il pagamento dell’affitto, i premi di laurea, i servizi abitativi e la tariffa agevolata. Attenzione viene anche posta per quanto concerne il percorso post-laurea, quello del lavoro, con la presenza di Tirocini formativi e di orientamento che consentano allo studente di avere chiare le idee del futuro dopo lo studio. A tal proposito è attivo il servizio Job Placement per tutti coloro che hanno bisogno di avere informazioni sull’inserimento nel mondo del lavoro.

Tutte le innumerevoli informazioni sono presenti a questa voce del sito ufficiale dell’Università (https://www.unirc.it/studenti/articoli/28698/laureati).

