All’Università Mediterranea di Reggio Calabria 2 nuovi Corsi di Laurea in Ingegneria e Sport: tutti i dettagli accademici e professionali

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria viaggia sempre più veloce e spedita verso nuovi traguardi, spinta da un entusiasmo crescente e da una determinazione altrettanto in aumento. Ed è su queste basi che qualche giorno fa ha presentato l’offerta formativa per l’anno accademico 2024-2025, quello che si appresta ad affacciarsi per i giovani ancora alle prese con gli esami di maturità.

Si tratta di un’offerta ricca, variegata e dinamica, con 56 percorsi curriculari di I e II livello, appartenenti a: 13 Corsi di Laurea di durata triennale, di cui 2 inter-ateneo; 11 Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale, di cui 1 inter-ateneo; 3 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale. A questi si aggiungo poi, al livello post-lauream, 5 corsi di Dottorato di Ricerca e Master che ricoprono tutte le aree didattiche presenti nella Università Mediterranea, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e il Corso di Formazione per il conseguimento delle Specializzazioni per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità (TFA).

Offerta che rientra nell’immenso mondo UniRC, con ben 5 Dipartimenti inseriti in 10 ambiti disciplinari: Agraria, Architettura, Design, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Biologiche, Scienze Infermieristiche, Scienze Sportive e Scienze Umane. Due di questi ambiti sono contrassegnati dalla presenza di una “new entry”, un Corso di Laurea nuovo che accompagnerà per la prima volta gli studenti della Mediterranea e che quindi per la prima volta si studierà a Reggio Calabria. Stiamo parlando dei Corsi di “Ingegneria Meccanica” e di “Scienze motorie e diritto dello sport”, rientranti ovviamente nei rispettivi ambiti di Ingegneria e Scienze Sportive dell’Università.

Ingegneria Meccanica: cosa si studia e quali sono gli sbocchi per un laureato

Questo Corso (Classe L-9 Ingegneria Industriale) si occupa di formare un ingegnere con competenze in ambito industriale, più nello specifico per ciò che concerne la preparazione nei campi della meccanica, della sicurezza e protezione industriale e dei materiali per le lavorazioni meccaniche. Il Corso avrà una forte connotazione aziendale e sarà accompagnato dalla formazione sul campo, con il tirocinio formativo con specifici iter organizzati da docenti esperti di relazione aziendale e progettazione europea. Saranno due i curricula a conclusione del percorso: impianti di produzione e veicoli.

Non mancherà il continuo contatto con le imprese del settore, per favorire un immediato approccio dello studente a quello che è il mondo del lavoro. E, a proposito di lavoro, il Corso prepara alla Professione di:

Ingegneri meccanici

Tecnici meccanici

Disegnatori tecnici

Tecnici della sicurezza sul lavoro

Corrispondenti in lingue estere e assimilati

Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi

Scienze Motorie e Diritto allo Sport: gli obiettivi del Corso e gli sbocchi lavorativi

Questo corso (Classe L-22 Scienze delle attività motorie e sportive) si occupa di studiare lo sport non solo dal punto di vista agonistico, ma anche giuridico, permettendo una conoscenza più ampia dell’argomento e del già ricco settore. Questo con l’obiettivo di offrire, accanto a quelli della propria classe L-22, sbocchi occupazionali nell’ambito di figure professionali nuove introdotte dalla riforma dell’ordinamento sportivo.

Insomma, una formazione dello sport e sullo sport, con un punto di vista aggiuntivo a quello che già si conosce, quindi quello manageriale, educativo, del diritto sportivo. In parole spicciole il Corso prepara alla Professione di:

Fisioterapisti

Ottici e optometristi

Animatori turistici e professioni assimilate

Animatori turistici e assimilati

Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Allenatori e tecnici sportivi.

L’Università Mediterranea si pone dunque all’avanguardia, con un’offerta sempre più ampia e di qualità, con l’obiettivo di formare le risorse del futuro.

