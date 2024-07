Reggio Calabria, “viaggio” nella Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea: le INFO su test d’ingresso e offerta formativa

StrettoWeb

Dici “Università Mediterranea di Reggio Calabria” e dici “Architettura”. Architettura è la “madre” delle facoltà dell’Ateneo reggino. La più antica, la prima in assoluto, trasuda storia. Una storia che va avanti da oltre 50 anni. E non può, oggi, che essere tra le capofila dell’offerta formativa 2024-2025. Negli oltre 50 Corsi di Laurea (di cui due nuovi), dei 5 Dipartimenti riconducibili a 10 ambiti disciplinari, Architettura è lì, tutta fiera, a guardare dall’alto della sua saggezza ed esperienza.

Un’esperienza e saggezza talmente radicate da far cominciare la stagione con ampio anticipo. Sì, perché se le lezioni inizieranno come da copione dopo l’estate, già il prossimo 25 luglio si terrà il test d’ingresso in Facoltà. Una prova a cui si stanno già preparando in tanti, tra chi ha già ottenuto il diploma di maturità e chi è prossimo, ma ancora immerso tra i libri del programma scolastico e quelli del test universitario.

Tutte le info sul test: posti disponibili e come fare per iscriversi

Il test, ovviamente, permette l’accesso alla Facoltà di Architettura. I posti sono 120 destinati ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia e 20 riservati ai cittadini stranieri residenti all’estero. La prova di ammissione si svolgerà on line giovedì 25 luglio 2024 alle ore 9:00. Consiste nella soluzione di 50 (cinquanta) quesiti che presentano 5 (cinque) opzioni di risposta su:

cultura generale e ragionamento logico;

storia (inclusa storia dell’arte);

disegno e rappresentazione;

fisica e matematica.

La domanda di iscrizione alla prova di ammissione deve essere compilata esclusivamente on-line e perfezionata con il versamento del contributo di partecipazione (€ 30,00), entro le ore 12:00 del 18 luglio 2024 accedendo al portale della Mediterranea Esse3 con SPID o con i propri dati anagrafici tramite l’apposito link a menù. Apertura iscrizioni dal 27 maggio.

Per i dettagli su titolo di accesso, iscrizione, graduatoria, ecc. consultare il Bando di ammissione. Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Anna Di Stefano ai seguenti recapiti: anna.distefano@unirc.it, 0965-1697232 o 3514010187.

Il Dipartimento

Il Dipartimento, Architettura e Design, offre tre Corsi:

Design – Classe: L-4 – Disegno industriale (Laurea Triennale) ;

– Classe: L-4 – Disegno industriale ; Design per le culture Mediterranee . Prodotto|Spazio|Comunicazione – Classe: LM-12 – Design (Laurea Magistrale di due anni) ;

. Prodotto|Spazio|Comunicazione – Classe: LM-12 – Design ; Architettura – Classe: LM-4 c.u. – Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale). Corso di laurea con programmazione nazionale degli accessi (Laurea Quinquennale).

Il Corso di Architettura

Nello specifico, il Corso – della durata di cinque anni – prepara alla Professione di Architetto generalista. Obiettivo formativo è l’integrazione delle conoscenze nel campo dell’architettura, della città e del territorio, attraverso gli ambiti propri “della cultura e della pratica del progetto” come processo avanzato e qualificante della trasformazione dell’ambiente costruito, in chiave innovativa e sostenibile.

Il Corso di Design

Nello stesso dipartimento si trova il Corso classico di Design, della durata di tre anni, che mira a formare progettisti nel campo del design attraverso tre ambiti ritenuti significativi in termini di possibilità professionali e guardando alle necessità del territorio di riferimento: il prodotto industriale, la grafica e la comunicazione visiva, l’arredo indoor/outdoor. A tal fine saranno fornite allo studente le conoscenze teorico-applicative di tipo metodologico-progettuale e tecnico-operative, che tengano conto delle risorse, dei vincoli al contorno, e degli aspetti connessi alla valutazione, distribuzione e immissione sul mercato degli artefatti, stimolando la creatività, la sensibilità e l’apertura critica verso l’innovazione.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT):

Disegnatori tecnici;

Tecnici della pubblicità;

Grafici;

Tecnici dei musei.

Il Corso di Design per le culture mediterranee

Dopo i tre anni in Design, è possibile specializzarsi nel corso Magistrale, della durata di due anni, in Design per le culture mediterranee, più specifico del ruolo di designer esperto nella progettazione formale e funzionale nell’ambito del Product Design, dell’Interior/Exterior design, della Strategy Design Communication e in tutti quei settori emergenti che richiedono specifiche competenze per operare nelle aree del Mediterraneo. Queste ultime, infatti, sono connotate dalla presenza di un ricchissimo patrimonio culturale e naturale e da una forte prerogativa identitaria che va dalle risorse naturali e paesaggistiche al food, dall’arredo alla moda, dall’oggetto d’uso quotidiano allo spazio architettonico e urbano.

Il laureato magistrale in Design per le culture mediterranee è dunque una figura innovativa che, attraverso l’individuazione delle connotazioni peculiari e identitarie dei territori nei quali opera, svilupperà funzioni e prodotti innovativi che ne valorizzino la storia e le tradizioni alle diverse scale (dalla reinterpretazione del prodotto artigianale alla brandizzazione) e che ne rappresentino l’evoluzione contemporanea, anche in termini di inclusione e sostenibilità.

Il corso prepara alla professione di:

Specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

Specialisti delle relazioni pubbliche, dell’immagine e professioni assimilate;

Disegnatori artistici e illustratori

Creatori artistici a fini commerciali (esclusa la moda).

Cenni storici: Architettura, la prima Facoltà dell’Università di Reggio Calabria

L’Università Mediterranea, prima ancora Università di Reggio Calabria, nasce – dicevamo – con Architettura. Nello specifico la creazione dell’Ateneo risale al 1968 con la nascita dell’Istituto Universitario di Architettura. A precedere questa data storica, la prima lezione, del 18 dicembre 1967. Nove anni dopo, nel 1976, si passa a Istituto Universitario Statale di Architettura. Dopo circa quindici anni, a quella sola Facoltà se ne aggiungono due, Agraria e Ingegneria: nel 1982-1983, così, nasce l’Università degli Studi di Reggio Calabria, con alcuni Dipartimenti anche a Catanzaro, prima che – nel 1998 – questa si stacchi fondando la Magna Grecia. Nel 2001, con l’aggiunta di Giurisprudenza, diventa così Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.