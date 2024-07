Università Mediterranea di Reggio Calabria, come funzionano tasse e pagamenti? La GUIDA completa

StrettoWeb

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nel presentare la ricca e variegata offerta formativa anche per l’anno accademico 2024-2025, cerca di offrire agli studenti più servizi possibili: questi spaziano dallo svago ai trasporti, passando per gli alloggi; tutte funzionalità gratuite che l’ateneo offre e di cui abbiamo già parlato in altra pagina di giornale. Tra questi, però, c’è una grande macro-area che comprende le tasse e i pagamenti.

Si tratta di contributi che rientrano nelle consuete tasse universitarie, quelle che tengono conto però degli indicatori ISEE e di tutta un’altra serie di fattori i quali consentono ad alcuni studenti di esserne esenti. Relativamente all’anno accademico 2024-2025, e cioè quello che si affaccerà immediatamente dopo la stagione estiva, le tasse universitarie comprendono il Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) basato sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE Università), senza incrementi rispetto all’a.a. 2023-2024, e la tassa regionale per il diritto allo studio, a cui si aggiunge l’imposta di bollo. Dunque, tutto invariato rispetto all’ultimo anno, senza incrementi.

Gli studenti esenti dalle tasse: ecco chi non paga

Alcune fasce specifiche di studenti, poi, sono totalmente o parzialmente esenti dal pagamento delle tasse, per motivi di merito o di reddito. Sono totalmente esonerati dal COA le studentesse e gli studenti iscritti che soddisfano congiuntamente requisiti di merito relativi ai CFU conseguiti e indicati nel manifesto degli studi:

sono iscritti a un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, appartengono ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 22.000,00 euro;

vittime di terrorismo e della criminalità organizzata, o figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti richiamati tali secondo le norme di legge, se risultano soddisfatti alcuni requisiti;

Sono, inoltre, previsti esoneri parziali del COA in favore di alcune categorie di studentesse e studenti. Ad esempio, sono esonerati del 30% dell’importo della seconda rata di iscrizione:

le studentesse e gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di almeno un fratello/sorella iscritto/a nello stesso anno accademico all’Università Mediterranea;

gli immatricolati ai corsi di Laurea Magistrale che abbiano conseguito la Laurea triennale con la votazione di 110/110 entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti.

Inoltre, è previsto un COA ridotto per i dipendenti della pubblica amministrazione per l’iscrizione ad alcuni corsi di studio, nell’ambio dell’iniziativa PA 110 e Lode, a condizione che risultino soddisfatti alcuni requisiti.

I pagamenti in rate: costi e modalità

Dopo aver illustrato agevolazioni ed esentati, ecco di seguito una tabella completa su come devono essere effettuati i pagamenti nel corso dell’anno. Quindi la suddivisione in tre rate, le tasse regionali e cosa fare in caso di pagamento in ritardo.

Prima rata per tutti gli studenti

La prima rata, quella di inizio anno, è a carico di tutti gli studenti. Si tratta di 246 euro da versare entro il 30 settembre 2024. E’ costituita dalla prima quota del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) di 100 euro, dall’imposta di bollo virtuale di 16 euro e dalla tassa regionale per il diritto allo studio nell’importo minimo di 130 euro.

Seconda rata

La seconda rata dovrà essere pagata in due soluzioni: entro il 20 dicembre 2024 ed entro il 21 marzo 2025. In questo caso, però, si può essere esenti per i motivi di cui sopra, legati innanzitutto al calcolo dell’ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità, secondo le fasce reddituali indicate dal Manifesto degli studi.

Il calcolo viene effettuato automaticamente sul Portale studenti Esse3. Gli studenti che non hanno dato il consenso all’acquisizione dell’ISEE e/o per i quali non è presente nella banca dati INPS un valore ISEE valido per il diritto allo studio universitario sono collocati nella fascia contributiva massima.

Come effettuare il pagamento? Utilizzando esclusivamente PagoPA (pagamento elettronico sviluppato da Agenzia per l’Italia Digitale che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione). I versamenti effettuati saranno visibili nella propria area riservata nelle successive 24/36 ore.

Che succede in caso di pagamenti tardivi?

In caso di pagamenti in ritardo, gli stessi sono assoggettati per ogni singolo rateo a una indennità di mora, quindi a una maggiorazione di prezzo rispetto a quello della rata inizialmente stabilita. Nello specifico, come di seguito indicato:

40 euro fino al 30° giorno di ritardo;

80 euro dal 31° al 60° giorno di ritardo;

120 euro dal 61° giorno di ritardo.

La mora sarà generata dopo l’avvenuto incasso. Per immatricolazione o rinnovo iscrizione effettuate dal 1 ottobre 2024 al 20 dicembre 2024 è attiva la procedura on line in area riservata sul portale studenti ESSE3 con l’addebito di una mora pari a € 100,00.

Composizione della contribuzione studentesca

La contribuzione a carico degli studenti è costituita dalle seguenti voci:

Imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale (euro 16,00);

Tassa regionale per il diritto allo studio;

Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) per l’iscrizione ai corsi di studio di I e di II livello;

Contributo annuale per l’iscrizione ai corsi di studio di III livello;

Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.

Tassa regionale: la divisione in fasce

Per l’anno accademico 2024-2025, la tassa regionale, in assenza di indicazioni da parte della Regione Calabria, è confermata nelle fasce previste per l’anno precedente, con i seguenti limiti di reddito:

Prima fascia € 130,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE-U non superiore a euro 27.726,79;

per gli studenti che presentino un valore ISEE-U non superiore a euro 27.726,79; Seconda fascia € 140,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE-U compreso tra euro 27.726,79 ed euro 47.017,55;

per gli studenti che presentino un valore ISEE-U compreso tra euro 27.726,79 ed euro 47.017,55; Terza fascia € 160,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE-U pari o superiore a euro 47.017,56.

La tassa regionale, è dovuta esclusivamente per la partecipazione a corsi di studio al termine dei quali si consegue un titolo avente valore legale. Non è dovuta per i master e i corsi di formazione continua e permanente. Dopo le verifiche effettuate sulla validità/conformità dell’Attestazione ISEE e sugli altri requisiti indicati in fase di iscrizione, l’importo minimo versato con la prima rata delle tasse (130,00 euro) sarà eventualmente conguagliato con la seconda II rata.

Determinazione del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA)

Gli studenti dei corsi di studio di primo e di secondo livello contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.

Il COA è determinato secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEEU, come rappresentato nelle Tabelle “A” e “B” del Manifesto degli studi. È dovuto da tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri.

Di seguito la tabella (cliccare sull’immagine per ingrandirla). Per ogni altro tipo di informazione, consultare il Manifesto degli Studi.

