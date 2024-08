Reggio Calabria: 9 scuole inagibili. Il Comune scrive ai dirigenti scolastici: “trovate soluzioni”

StrettoWeb

Bufera sulle scuole di Reggio Calabria dove ben 9 plessi a 18 giorni dall’inizio dell’anno scolastico sono inagibili. Un grosso problema che ricade su studenti, famiglie e dirigenti scolastici. L’amministrazione si dice tranquilla di risolvere la questione, sta di fatto che la preoccupazione c’è. Dove andranno i bambini? Le nuove sedi saranno lontane? Giustamente le famiglie sono in fibrillazione in attesa di novità positive.

Tre giorni fa la comunicazione

La comunicazione ufficiale da parte del settore delle gradi opere è avvenuta solo 3 giorni fa così come la trasmissione delle 9 scuole (Dante Alighieri, Distaccamento Dante Alighieri, Klearcos, Melissari

Galluppi, Vitrioli, Frangipane, Pythagoras. A tali plessi deve aggiungersi la scuola di Condera dove a breve inizieranno i lavori di ristrutturazione).

Il settore Istruzione scrive ai dirigenti scolastici

Il dirigente del settore Istruzione scrive: “nelle more di ulteriori ed approfondite valutazioni in merito ai provvedimenti da adottare per consentire l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025 in condizioni di sicurezza, si rappresenta la necessità, con decorrenza immediata ed in via prudenziale, di inibire l’accesso a tutti i locali dei plessi in questione, pur garantendo apertura e chiusura degli stessi in ragione dei necessari sopralluoghi che lo scrivente ufficio dovrà porre in essere nei prossimi giorni. Inoltre, si chiede a tutti gli Istituti in indirizzo di voler valutare, a stretto giro, la possibilità di riorganizzare gli spazi a propria disposizione, provvedendo a redistribuire le classi attualmente ospitate nei summenzionati plessi e ad indicare allo scrivente ufficio ove dette classi andrebbero, in caso, trasferite”.

