Carotaggi nelle scuole di Reggio Calabria, è allarme: “rischio di chiusura dei plessi”

“Molti Dirigenti scolastici del Comune di Reggio Calabria segnalano che nei mesi scorsi sono stati effettuati dei carotaggi sulle strutture portanti delle loro scuole ma poi non si è passati al ripristino della situazione preesistente. C’è il reale rischio che tali plessi debbano essere dichiarati inagibili, senza essere sostituiti da strutture idonee ad accogliere gli alunni, come accaduto negli anni precedenti”. Questa situazione, come si evidenzia nella nota della stessa, preoccupa la Federazione Uil Scuola RUA di Reggio Calabria, che fa appello alle forze politiche.

“E’ necessario rendersi conto che la scuola ha necessità di organizzare gli ambienti di apprendimento per tempo, prima dell’inizio delle lezioni. Un nuovo anno scolastico sta per iniziare e ci ritroviamo ancora una volta con classi senza docenti, personale ATA super oberati di lavoro e l’ATP di Reggio Calabria che rincorre i gravi ritardi del Ministero. Il 16 settembre circa 73.000 studenti reggini inizieranno le attività didattiche ed entreranno nelle loro rispettive classi, speriamo in massima sicurezza e nei loro plessi con i docenti e con tutti i lavoratori della scuola nominati nei tempi”.

