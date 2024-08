Carotaggi nelle scuole di Reggio Calabria, la denuncia di Ripepi: “molti istituti resteranno chiusi”

StrettoWeb

Diretta social dalla Sicilia per Massimo Ripepi, consigliere comunale e candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio. Il presidente della commissione controllo e garanzia parla della situazione delle scuole a poche settimana dalla riapertura: “a Reggio Calabria c’è una situazione caotica. L’amministrazione comunale ha deciso di effettuare i carotaggi nelle scuole per verificare la vulnerabilità sismica, e c’è il reale rischio che alcuni plessi, sembrerebbero 12, debbano essere dichiarati inagibili, senza essere sostituiti da strutture idonee ad accogliere gli alunni. Anzi, sembra che un dirigente comunale abbia chiesto la disponibilità di aule e spazi alle scuole che apriranno tranquillamente”.

“Ma cosa ha fatto l’amministrazione comunale per le scuole? Che programmazione c’è stata in questi 10 anni? Nulla, assolutamente nulla. Siamo pronti a scendere in piazza per fare pressione politica e sociale all’esecutivo più scarso della storia della città. Spero che Cannizzaro possa dare una mano a risolvere la questione. Intanto, preannuncio per giovedì prossimo, la convocazione di una commissione per capire meglio la questione”, conclude Ripepi

