Reggio Calabria e le scuole inagibili, Falcomatà: “risolveremo il problema”

E’ bufera a Reggio Calabria sulla notizia di non agibilità di ben 9 scuole a 18 giorni dall’inizio dell’anno scolastico. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, intervenuto a margine della presentazione del Festival del Teatro Popolare, ha detto: “sono state fatte indagini su 25 istituti, 9 hanno registrato problematiche di agibilità. Sin da subito abbiamo iniziato a verificare la disponibilità di altri plessi scolastici o riorganizzare il tutto all’interno degli stessi istituti comprensivi» «Su sei di queste nove scuole la situazione è stata già risolta attraverso la soluzione interna o su altri istituti vicini. Per tre plessi, invece, stiamo lavorando per trovare soluzioni”, rimarca Falcomatà.

“Invito a non fare allarmismi. Guardiamo l’aspetto positivo: finalmente la città attraverso questi controlli ha un quadro chiaro dello stato degli edifici scolastici nella nostra città”, conclude Falcomatà.

