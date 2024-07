Schiamazzi e gioia al Grest: il gruppo estivo in Calabria con le suore carmelitane

StrettoWeb

Fra grida e schiamazzi di gioia e momenti di agape fraterna, si è conclusa la dodicesima edizione del Grest della parrocchia San Giovanni Battista ad Acconia di Curinga. A comunicarlo sono le Suore Carmelitane di Santa Teresa che proseguono: “non ci resta che ringraziare il Signore per tutte le opportunità di crescita comunitaria che ci offre insieme al nostro parroco don Franco che dal 2013 rende tutti attivamente partecipi alla vita della chiesa”.

“Il Grest è molto più che un evento annuale, è infatti una connessione tra i giovani e

valori fondamentali che al giorno d’oggi riteniamo scontati: l’amore, la pace e la

solidarietà. In un mondo forsennato come il nostro ogni momento di comunità e

condivisione tra i compaesani diventa uno strumento necessario per rafforzare il

tessuto sociale della cittadina e non solo, ma anche con le realtà vicine”.

“Ed è per questo che la nostra chiesa parrocchiale ogni anno diventa un saldo punto di riferimento di accoglienza e speranza, necessario per riportare alla luce un’umanità ad oggi avvolta da un velo di indifferenza. Questo tipo di evento ha il potere unico di radunare tutte le generazioni e grazie alla disposizione data dalla comunità parrocchiale i giovani riescono ad apprendere, tramite le gesta dei personaggi dei film, come riuscire a superare i vari ostacoli presenti nel percorso formativo della vita”.

I 150 anni della fondazione delle suore Carmelitane

Quest’anno questi insegnamenti sono resi speciali dalla figura della Beata Teresa Maria della Croce (Bettina) tanto cara al consorzio. In occasione dei 150 anni dalla fondazione del suo istituto, le suore hanno deciso di far conoscere Bettina, colei che ha fondato la congregazione delle suore Carmelitane di Santa Teresa di Firenze.

Conobbe un’infanzia difficile segnata dalla povertà e dalla prematura scomparsa del padre, ma nonostante le avversità ha trovato la forza di intraprendere un cammino religioso caratterizzato da un profondo senso di pace interiore nel dedicarsi alla preghiera e alla contemplazione. Animata da una forte umiltà e semplicità riesce a

trovare conforto offrendo servizio agli altri.

I giorni del Grest hanno riempito il cuore di gioia sia ai bambini che agli animatori e educatori che con tanta dedizione hanno giornalmente preparato le varie attività. “Ogni giorno – proseguono le sorelle – abbiamo affrontato un tema diverso intrecciato sia con la vita di Bettina ma anche con quella di Moana, la protagonista di Oceania, film Disney che abbiamo visto tutti insieme. Temi come il dono della vita, le scelte da affrontare, gli ostacoli da superare, l’amicizia e in conclusione la missione. Nuove idee si prospettano per l’anno venturo che tutti attendiamo con ansia!”.

