Stonehenge presa d’assalto dagli attivisti: monoliti imbrattati di vernice arancione

Ancora un altro attacco da parte degli ecoattivisti che, questa volta, hanno preso di mira il complesso di Stonehenge, il famoso sito preistorico nel sud dell’Inghilterra. Due persone, del gruppo ecologista Just Stop Oil, hanno imbrattato i monoliti con della vernice arancione in segno di protesta. Prima dell’intervento degli agenti alcuni dei visitatori, in particolare una donna, avevano cercato in tutti i modi di fermare i manifestanti.

In manette sono finiti Niamh Lynch, 21 anni, studente dell’università di Oxford, e Rajan Naidu, 73 anni, di Birmingham. Rishi Sunak, Primi Ministro del Regno Unito, ha condannato categoricamente l’accaduto: “un vergognoso atto di vandalismo nei confronti di uno dei monumenti più antichi e importanti del Regno Unito e del mondo”.

