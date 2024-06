Reggio Calabria, l’Amministrazione Comunale: “rinunce dei Presidenti di seggio deplorevoli a poche ore dal voto, comunque tutto risolto”

StrettoWeb

Con riferimento all’articolo pubblicato in data odierna su StrettoWeb dal titolo “Reggio Calabria, è caos per le Elezioni Europee: 43 presidenti di seggio assenti a due ore dal voto!”, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria precisa che l’avvio delle operazioni elettorali sono iniziate senza alcun ritardo o particolare problematica che non sia stata risolta nell’immediatezza.

“Peraltro – sostiene l’Amministrazione – risulta del tutto falsa e destituita di ogni fondamento la circostanza che l’assenza dei presidenti di seggio sia frutto di un “ennesimo pasticcio del Comune”, così come richiamato nel sommario dello stesso articolo. L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, infatti, ha proceduto alle nomine dei presidenti di seggio nel rigoroso rispetto dei termini di legge. Tuttavia, ha dovuto far fronte ad alcune rinunce, parte delle quali giunta proprio nelle ore antecedenti all’apertura dei seggi, nonché a mancate presentazioni dei soggetti designati negli orari prestabiliti. Condotte deplorevoli da parte di chi assume l’impegno di prestare un servizio di particolare importanza come quello della presidenza dei seggi. Ciononostante, gli uffici del Comune di Reggio Calabria, lavorando alacremente ed in costante sinergia, sono riusciti a sopperire nel migliore dei modi alle defezioni improvvise registratesi, assicurando l’ordinato e puntuale inizio delle operazioni di voto, non già – come si vorrebbe far credere nel corpo dell’articolo – con “la speranza di coprire tutti i buchi” o con improvvisazione, ma con gli strumenti messi a disposizione dalla legge e con la professionalità che contraddistingue dirigenti e dipendenti dell’Ente, ben lungi dall’essere soggetti avvezzi all’improvvisazione. Pertanto, tutti i presidenti di seggio nominati risultano pienamente aderenti ai requisiti richiesti dalla legge e sono stati individuati nel pieno rispetto dei termini indicati in casi come quelli verificatisi“.

