A Reggio Calabria il convegno sul difensore civico: ruolo e funzioni

“Difesa civica e partecipazione attiva: la Regione Calabria protagonista”. Sarà questo il tema del convegno in programma venerdì 28 giugno alle ore 10.00 nella sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale. L’evento sarà preceduto, giovedì 27 dall’Assemblea plenaria dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome italiane presieduta da Marino Fardelli, Difensore civico della Regione Lazio.

La figura del difensore civico in Calabria è stata per la prima volta attuata lo scorso anno, con l’elezione di Ubaldo Comite. Ordinario di Management pubblico, laureato in giurisprudenza, economia e commercio, economia bancaria, statistica, Comite è avvocato cassazionista, dottore commercialista e revisore dei conti. È specializzato in diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione presso l’Università degli Studi di Teramo.

Il ruolo del difensore civico in Calabria

Il difensore civico che riprende l’ombudsman svedese, è una figura di garanzia a tutela dei diritti e degli interessi del cittadino nei confronti della Pubblica amministrazione che, attraverso lo svolgimento di un’attività di carattere dissuasivo-persuasivo, mira a dare piena attuazione ai principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità della PA.

La necessità di far conoscere e divulgare, anche in Calabria, le opportunità e i servizi offerti dall’Ufficio del Difensore Civico anche attraverso la presentazione dei risultati di un anno di attività istituzionale, animeranno l’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e il Coordinamento nazionale dei difensori civici delle Regioni e delle Province Autonome italiane.

I dettagli del convegno

Apriranno i lavori il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Rosario Maria Infantino. Interverranno, Marino Fardelli, Difensore Civico della Regione Lazio e Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome, Ubaldo Comite, Difensore Civico della Regione Calabria, Attilio Cotroneo, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e Referente della Commissione Giustizia civile-amministrativa.

E ancora, Nicola Durante, Presidente della Sezione TAR di Salerno, Gianna Morandi, Difensore Civico della Provincia Autonoma di Trento, Gianalberico De Vecchi e Guido Giusti rispettivamente difensori civici della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna.

Sarà, dunque, un confronto tra addetti ai lavori e tecnici della materia che offriranno diverse chiavi di lettura sul ruolo cruciale di tale figura nel panorama istituzionale degli organi di garanzia, nella dimensione regionale ed europea. L’evento consentirà il riconoscimento di due crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

