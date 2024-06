Messina: beach volley a Piazza Duomo, giovedì la presentazione dell’evento

StrettoWeb

Si terrà giovedì 6 giugno, alle ore 10.30, nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 del Volleyball World Beach Pro Tour – Messina Futures, in programma a piazza Duomo dal 20 al 23 giugno prossimi. La manifestazione internazionale di beach volley, realizzata dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World, dopo il successo della passata edizione, torna anche per il 2024 in riva allo Stretto e per la sua tappa messinese, unica in Sicilia e una delle sole 3 in Italia, è stata affidata ancora una volta al promoter locale Team Volley Messina, che la realizzerà di concerto con il Comune di Messina, Mediterranea Eventi, Triptop ed il Comitato Territoriale Fipav di Messina.

Alla conferenza stampa, presenti il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, parteciperanno il presidente del Comitato Regionale Sicilia della FIPAV Antonio Locandro, il presidente del CT Fipav Messina Alessandro Zurro, il fiduciario CONI Francesco Giorgio, il direttore generale di Team Volley Messina Carmelo Siracusa, il direttore tecnico della manifestazione messinese Roberto Bombara, il presidente di Mediterranea Eventi Alfredo Finanze, rappresentanti della Federazione Italiana Pallavolo e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina Felice Iracà.

L’incontro con la stampa sarà occasione per presentare nel dettaglio alcune importanti novità dell’evento sportivo internazionale di beach volley edizione 2024, tra le quali il riconoscimento ufficiale dell’appuntamento messinese come tappa di qualificazioni alle prossimi Olimpiadi di Parigi.

