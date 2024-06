Un nuovo concept di street food arriva a Cosenza e rende la città ancora più attrattiva

StrettoWeb

“Con piacere ho inaugurato nella nostra città la nascita di una nuova attività commerciale nel settore del food. Quello che in tempi diversi avrebbe solo suscitato curiosità, oggi diventa un fattore importante che segna l’avvio di una nuova dimensione per Cosenza, che torna ad essere attrattiva e si proietta nel futuro con maggiore fiducia”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che ha partecipato all’inaugurazione di Mangio di Marcello Lamberti nei pressi di Piazza Loreto.

“L’apertura di una nuova attività commerciale, peraltro – prosegue Caruso – è ancor più rilevante se si tiene conto che siamo ancora in un periodo di crisi post-pandemica ma, soprattutto, per via della guerra che ancora insiste nel cuore della nostra Europa. In tutto ciò , però, mi piace sottolineare che con Marcello Lamberti, imprenditore di Paola affermato, bravo, capace e professionale si consolida il legame con la costa tirrenica e con la nostra “Cosenza marittima” in un’ottica di integrazione e contaminazione che non può che far registrare positività che ci aiuteranno a potenziare l’intero settore turistico”.

“Interconnettere Cosenza, Paola e le altre realtà territoriali contermini in un imprescindibile interscambio turistico-culturale ed enogastronomico è alla base della mia idea di Cosenza-città provincia in cui la città capoluogo, aperta al territorio, mette a disposizione dei comuni della sua estesa provincia la sua dinamicità e la sua attrattività per ricevere, a sua volta, adeguati benefici”.

“Per quanto mi riguarda, dunque– conclude il sindaco – sono particolarmente soddisfatto per l’avvio di questa nuova attività commerciale in città, dopo le tante serrande abbassate nell’ultimo decennio. A nome mio personale e dell’intera amministrazione rivolgo a Marcello un caloroso augurio di buon lavoro , complimentandomi per essersi messo ancora una volta in gioco, decidendo di far parte della nostra città e della nostra economia locale”.

