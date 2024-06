La Fondazione Varia di Palmi ringrazia Falcomatà per i 140 mila euro destinati all’evento

StrettoWeb

La Fondazione Varia di Palmi ringrazia la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, “per il recente e cospicuo finanziamento destinato dalla Metrocity alla Varia di Palmi. Il fondo ricevuto, infatti, rappresenta un sostegno fondamentale per la nostra missione di promozione e preservazione delle tradizioni culturali e storiche della celebrazione della Varia di Palmi in vista della prossima edizione del 25 agosto 2024”. Così in una nota la Fondazione.

“Il finanziamento pari a 140.000 euro (con un incremento di 40.000 euro, rispeto alla precedente edizione) ci permetterà di realizzare progetti significativi che contribuiranno all’organizzazione dell’edizione odierna”, si legge ancora. “Mi corre l’obbligo di ringraziare – commenta il Presidente dalla Fondazione Varia, Daniele Laface – innanzitutto il sindaco metropolitano Falcomatà, per aver creduto ancora una volta nelle potenzialità che la Varia riveste quale festa che crea un indotto turistico-economico che ha ricadute su tutto il territorio”.

“Altresì ringrazio il Sindaco di Palmi, anche nella qualità di delegato metropolitano al turismo, Giuseppe Ranuccio che, nella prospettiva di crescita, sostiene non solo la festività della Varia ma anche il lavoro che stiamo svolgendo come Fondazione. Siamo all’opera per una edizione che, grazie anche al contributo della Città metropolitana di Reggio Calabria, certamente è, e sarà, anche più ambiziosa dello scorso anno”.

“L’obiettivo è infatti quello di costruire man mano un progetto che vada oltre i confini della città di Palmi e sia invece un progetto per l’intero territorio Auspico infine che anche la Regione Calabria possa dare seguito alle parole di ammirazione per il lavoro svolto, con il contributo e il sostegno che la festa della Varia merita. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’evento: https://www.variadipalmi.it/”, si chiude la nota.

