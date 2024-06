Elezioni Comunali, al via lo spoglio nei 27 comuni al voto in provincia di Reggio Calabria | LIVE

StrettoWeb

Al via lo spoglio per le elezioni comunali in provincia di Reggio Calabria. Nell’Area Metropolitana sono stati 27 comuni chiamati al voto per eleggere il primo cittadino e l’intero consiglio comunale. Le due cittadine in cui non si sono svolte le elezioni sono San Luca e San Lorenzo in quanto non è stata consegnata nessuna lista. Già eletto il sindaco Santo Monorchio a Bagaladi. Grande attesa a Gioia Tauro, il centro principale al voto.

AGGIORNAMENTI Eletti i sindaco di San Giovanni di Gerace e Sant'Alessio Eletto il sindaco di San Giovanni di Gerace , Antino Barillaro ha la meglio su Antonio Galluzzo . A Sant’Alessio in Aspromonte è sindaco Francesco Marra .

Martone, Imperitura confermato sindaco Giorgio Imperitura è confermato sindaco di Martone . Sconfitto per circa 60 voti, Nicola Limoncino , storico esponente della sinistra comunista.

Scido, Zampogna confermato sindaco Il pediatria Giuseppe Zampogn a, consigliere metropolitano del centrodestra, viene confermato sindaco di Scido per la terza volta consecutiva.

Eletti i sindaci di Stignano e Canolo Con 500 voti, Giuseppe Trono è eletto sindaco di Stignano . A Canolo , invece, è primo cittadino Francesco Larosa.

Sant’Ilario dello Ionio, Pasquale Brizzi Pasquale Brizzi è sindaco di Sant’Ilario . La lista del primo cittadino ha superato lo sbarramento.

Cardeto, secondo mandato per Daniela Arfuso Daniela Arfuso è sindaco di Cardeto per il secondo mandato. Il primo cittadino ha superato lo scoglio del quorum.

Cusato è sindaco di Agnana Giuseppe Cusato è sindaco di Agnana Calabria. Il neo primo cittadino è riuscito a superare il quorum in quanto unico candidato a primo cittadino.

